Crema un contenidor de paper al Centre

Un incendi ha calcinat completament un contenidor de cartró del carrer de les Comèdies, al Centre, entre Ràdio Sabadell i el Museu d’Art. El foc s’ha produït per causes desconegudes cap a les 21.45 h i, en pocs minuts, una patrulla de la Policia Municipal hi ha assistit per apagar les flames amb un extintor. No consta que hi hagi hagut ferits.

Seguidament, han arribat els bombers, que han acabat d’apagar el foc amb un camió cisterna. L’actuació de diversos veïns de la zona abans que arribessin els cossos de seguretat ha evitat que es cremessin més contenidors del costat del calcinat, que en el moment de l’incendi estava ple a revessar de cartró, perquè han apartat els que tenia a banda i banda.

A les 22.30 h, tant policia com bombers s’han retirat del lloc del succés un cop el foc ha quedat totalment apagat.