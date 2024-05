Els museus obren fins a la mitjanit aquest dissabte

Els museus de Sabadell s’uneixen un any més per a la celebració del Dia Internacional dels Museus. El Museu d’Art de Sabadell (MAS), el Museu d’Història de Sabadell (MHS) i el Museu de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) han programat jornades de portes obertes, visites guiades i diverses activitats gratuïtes, adreçades a tota la ciutadania els dies 18 i 19 de maig. L’entrada serà gratuïta.

Cada museu exposarà la seva Joia, sobre la qual s’oferirà una visita guiada el dissabte. Aquest any són Terra de cendres. La incineració ara fa 3000 anys a la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta, del MHS, en què hi haurà visita a les 19h; l’obra Snikus. Amics per Sempre, del pintor búlgar Nico Atanasov, del MAS, amb visita a les 20h; i la Recreació de l’aspecte en vida del Dimetrodon, de l’ICP, amb visita a les 18h.

El dissabte se celebrarà la Nit dels Museus, en què estaran oberts fins a la mitjanit. I hi haurà actuacions: al MAS, a les 21.30h, per part de MAother; al d’Història, a les 22.10h, per Hanami; i a l’ICP, a les 22.50h, per Bri d’aire. El diumenge, hi haurà tallers familiars.