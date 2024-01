L’entrada en l’estat d’emergència per sequera és imminent. L’evolució de les pluges a Catalunya i la situació en els embassaments de les conques internes empenyen a l’activació del semàfor vermell en les pròximes setmanes, a finals d’aquest mes o l’inici del febrer. L’escenari arribarà acompanyat de més restriccions que afectaran el dia a dia ciutadà.

En part, les modificacions del Pla Especial de Sequera que el Govern ha aprovat aquesta setmana flexibilitzen les mesures, tot i que obliguen a compensar el consum, amb uns límits que s’hauran d’equilibrar en les diferents activitats que suposin una despesa d’aigua. El nou document contempla tres fases diferents dins l’emergència, que apunten limitacions més severes a mesura que la disponibilitat de recursos hídrics caigui. De moment, quan les reserves baixin del 16%, es decretarà el canvi d’escenari.

Què suposa cada fase?

En fase d’emergència 1, les piscines cobertes que estiguin incloses en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat es podran reomplir sempre que es redueixi el consum d’aigua de la resta d’instal·lacions. La resta de piscines que no estan incloses dins aquest cens, com les privades o les dels hotels, no es podran reomplir ni total ni parcialment. Tampoc les piscines comunitàries o les de balnearis.

En fase d’emergència 2, si un centre esportiu vol reomplir la piscina, les dutxes de les instal·lacions s’hauran de tancar. En el cas de les piscines descobertes destinades a l’ús de l’esport federat, en la fase 1 de l’emergència, només podran mantenir-se obertes si el centre tanca les dutxes per compensar el consum, ja que, segons ha apuntat l’executiu, l’aigua d’aquestes s’evapora molt més fàcilment.

D’altra banda, en el cas del reg de camps de gespa destinats a l’esport federat, l’executiu ha aprovat flexibilitzar la restricció prevista en el Pla Especial de Sequera i es permetrà el reg en les fases 1 i 2 de l’emergència, però només amb aigua regenerada o freàtica que no competeixi contra l’abastament domiciliari. Així mateix, en la fase 1 de l’emergència, l’aigua que es gasti en el reg s’haurà de compensar amb altres mesures d’estalvi dins les instal·lacions i, en la fase 2, les dutxes s’hauran de tancar si es vol regar.

La fase 3 de l’emergència, en canvi, afectarà a tots els gimnasos i clubs esportius, tinguin o no tinguin camp de gespa o piscina. En aquest estadi, el més restrictiu que preveu l’emergència, el Govern ordenarà el tancament de les dutxes de totes les instal·lacions esportives i, a més, quedarà prohibit regar els camps de gespa així com omplir o reomplir les piscines d’aquestes instal·lacions. “El pla especial de sequera de l’any 2020 ja prohibeix omplir totes les piscines. Nosaltres ara el que fem és una excepció per permetre l’esport pensant sobretot en els joves i la maina, però posant-hi unes condicions”, ha defensat el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort.

El focus, en els ajuntaments

En relació amb el control del consum d’aigua de tots els establiments, el responsable del departament ha recordat que el “responsable” de controlar el compliment de les restriccions és el titular del servei que subministra l’aigua, que són els ajuntaments.

El Govern mantindrà algunes excepcions i sí que permetrà omplir o reomplir piscines destinades a l’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències, centres d’educació social o de la xarxa de serveis d’atenció social, així com les piscines destinades al bany de persones que tenen diagnosticada una alteració de conducta. Així mateix, les piscines d’aigua de mar que no estan connectades a la xarxa de subministrament també es podran omplir o reomplir.

El límit del consum ciutadà

A banda de les mesures modificades dimarts en l’acord de Govern, les mesures d’estalvi que estableix el Pla de Sequera en l’escenari d’emergència que no es modifiquen i, per tant, es mantenen inclouen la reducció fins a 200 litres per habitant i dia de la dotació màxima, una quantitat que pot baixar fins als 160 litres en cas d’emergència extrema.

De moment, les dades de l’ACA confirmen que Sabadell es troba dins dels límits establerts, amb un consum per habitant i dia de 161 litres. La realitat local i la reducció del consum l’últim any ha empès el Govern municipal a demanar que la Generalitat contempli la possibilitat de fer excepcions perquè aquelles localitats que no superin el topall marcat no estiguin sotmeses a la mesures previstes globalment en l’àmbit català.

Des d’un punt de vista local, en la gestió que fa diàriament el consistori en diferents qüestions, les restriccions continuaran vigents pel que fa als sistemes de reg de l’arbrat, fonts ornamentals, llacs artificials i altres punts de l’espai públic. En l’àmbit particular, també es manté la prohibició del rentat de vehicles.

S’afegeix, alhora, la prohibició de noves activitats ramaderes, industrials o turístiques que fan un ús intensiu d’aigua, com ara granges, hotels o càmpings, un cop s’entri en emergència. Pel que fa al sector industrial vigent, s’estableix una reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials, i la reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i supressió total del reg) en qualsevol de les fases d’emergència.