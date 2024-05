El juvenil del CE Sabadell perd a Mallorca i baixa a Lliga Nacional

Semblava fet fa dos mesos i s’ha anat allargant fins al desastre. El juvenil del CE Sabadell ha caigut davant el San Francisco (2-1) i ha consumat el seu descens a Lliga Nacional quatre anys després. La victòria del Cornellà al camp del Mercantil (1-5) i l’empat del Racing Zaragoza davant la Damm (3-3) han certificat la davallada dels arlequinats que necessitaven puntuar a Mallorca per a continuar a la Divisió d’Honor Juvenil.

En un inici intens, qualsevol dels dos equips s’ha pogut avançar, però els porters han evitat el gol. Izan Rosena, Alya Camara i Pau Fernández han estat els més incisius buscant el primer de la tarda. Però passat l’equador del primer temps, el San Francisco s’ha posat per davant en el marcador fent saltar totes les alarmes i posant els nervis al cos dels homes d’Albert Milà. Biel Escribano ha mantingut el seu equip al partit i, just abans del descans, ha arribat la igualada a través de Pau Fernández.

A l’inici de la segona part, però, han tornat a avançar-se els balears. Els resultats als altres camps no acompanyaven i només un gol valia per salvar la categoria. Ho ha intentat el conjunt sabadellenc amb arribades d’Hugo Pichardo o Fernández, però no ha pogut demolir el mur mallorquí. Després de quatre temporades a la Divisió d’Honor, el juvenil del Centre d’Esports baixa a Lliga Nacional. Aquest descens, a més, fa que el juvenil ‘B’ també baixi de categoria, a Preferent.