La Serra d’en Camaró vol unir grans i joves amb una paella per a 300 persones

La Serra d’en Camaró fa un homenatge a la gent gran del barri aquest diumenge amb una paella popular i actuacions musicals. I és que la paella és especial: estarà elaborada per tots els veïns, una forma de teixir llaços entre grans i joves. “La intenció és que les gent gran i els més joves del barri s’uneixin, comparteixin i puguin gaudir d’una paella plegats”, exposa Obdulia Jiménez, una de les organitzadores de la festa.

I és que la participació és molt elevada: segons els darrers registres del cens municipal, a la Serra d’en Camaró hi viuen només 1.610 veïns –un dels més petits de Sabadell– i uns 300 assistiran a la paella: uns dos de cada deu veïns.

32 kg d’arròs

La paella està elaborada de 25 kg de aletes de pollastre, 12 kg de carn magra, 12 de costelles i 32 kg d’arròs. S’ha previst per a unes 300 persones i es cuinarà entre tots els veïns, amb l’ingredient estrella del mestre paeller Rafa Margós amb el seu brou de paella a la llenya. “Qui no remou la paella, prepara el sofregit, o els plats…”, asseguren. La implicació és total.

La majoria de productes del plat són de quilòmetre zero i impliquen el comerç de la ciutat. Els veïns de la Serra d’en Camaró han organitzat la festa de la gent gran aquest diumenge a les 14 h per a reunir centenars de persones al carrer i gaudir d’una jornada plegats. A partir de les 15 h hi haurà una actuació de duo musical per a amenitzar la tarda. També hi haurà sangria de 80 litres elaborada pels mateixos veïns i se sortejarà un pernil entre els assistents.

És un barri petit, però que recentment ha guanyat nous veïns: l’any passat s’inaugurava nou bloc de pisos de 52 habitatges que s’ha via alçat a la plaça de Magdalena Calonge. “Som pocs, però fomentem molt el veïnatge. Quan algú necessita res, aquí sempre troba qui li ajudi”, expressen els veïns organitzadors de la festa gastronòmica.