El Sabadell afronta la primera ‘final’ per la supervivència amb l’obligació de guanyar

Gairebé caixa o faixa. El Sabadell està obligat a guanyar l’últim partit d’aquesta nefasta temporada a la Nova Creu Alta per mantenir encesa la calculadora de la permanència. L’enorme transcendència del partit d’aquest dissabte (19 h) davant el Ponferradina va reflectir-se a les hores prèvies.

Sessió de vídeo, xerrada de la plantilla i staff tècnic al centre del camp després de l’entrenament -també van rebre la visita d’un grup de joves seguidors que van llegir un manifest- i per posar la cirereta, la presència del president Pau Morilla-Giner al vestidor. El seu missatge va ser de confiança cap als jugadors i tècnics: “el president ens ha dit que som capaços d’aconseguir-ho”, va desvetllar Óscar Cano en la roda de premsa. “Ens ha recordat que si ho vam fer el mes de febrer, ara es pot repetir”, va afegir el tècnic granadí.

De fet, la prèvia només gira entorn d’un verb: guanyar. “És així, tots hem de donar el que tinguem i deixar-nos l’ànima per sumar els tres punts. Només puc dir que l’equip s’ha refet del cop de Tarazona i ha entrenat molt bé. Veig el vestidor amb un gran sentit de la responsabilitat”. No vol fer càbales, però manté que “amb el sis de sis ens salvarem”.

Del rival es va parlar més aviat poc. “Ara no importa gaire perquè hem de sortir amb la convicció de guanyar. És obvi que el Ponferradina és un gran equip i la seva classificació, lluitant a la zona alta de la taula durant tota la temporada, així ho confirma. Va canviar d’entrenador quan es trobava a dos punts del lideratge perquè la seva ambició és tornar al futbol professional”, va resumir Óscar Cano.

Sense Amelibia, Toni Herrero i Abde

Les baixes s’han convertit en un dels hàndicaps principals en aquest tram final del campionat. “Ens han condicionat molt i ara, 24 hores abans, encara no tinc decidit l’onze. Poden ser tan importants els que surtin com els que ho facin durant el partit”. Amelibia, Toni Herrero -amb els punts que porten al cap- i Abde (sancionat) estan fora de combat.

El tècnic no té dubtes sobre la resposta de l’afició: “En aquest sentit, trobem un clar paral·lelisme amb la del Castellón. En situacions difícils, mai deixen sol el seu equip i li donen suport fins al final. En altres clubs, la gent s’esborra, aquí no passa això. No mereix el descens i només podem lluitar al màxim per donar-los una alegria”.

Ponferradina: assegurar el play-off

Un punt per assegurar matemàticament el play-off. Aquest és el principal objectiu del Ponferradina en una temporada irregular tot i estar sempre a la zona de privilegi. Juanfran va substituir Iñigo Vélez a la banqueta a la jornada 28 en un equip que és el segon millor visitant del grup (només ha perdut en tres desplaçaments) i manté el veterà Yuri com a màxim golejador (5 dianes).

Serà la primera visita del Ponferradina a la Nova Creu Alta en aquesta categoria. Els quatre antecedents es van disputar a Segona Divisió A, l’últim, curiosament, també en una jornada 37 en la qual el Sabadell podia baixar matemàticament. Ho va evitar amb un 2-0 (gols d’Adri Cuevas i Stoichkov) arribant viu al partit de Miranda d’Ebro on es va consumar el descens. Ara intentarà canviar el mateix destí.

L’àrbitre del partit és el manxec Jorge Tárraga Lajara, qui aquesta temporada va dirigir el Sabadell-Fuenlabrada (0-1). El curs passat, l’Amorebieta-Sabadell (2-2) i en la 21/22, Sabadell-Costa Brava (3-0) i Sabadell-At. Sanluqueño (1-0).

Combinacions matemàtiques

Ara mateix, són el ferro calent on s’agafa el Sabadell. Amb més de 59.000 combinacions possibles, se salva gairebé en 55.400 si és capaç de sumar els sis punts davant Ponferradina i Lugo. El problema és que no depèn del tot d’ell mateix i sempre haurà de mirar a altres escenaris.

Els duels Sestao-Tarazona i, sobretot, Real Unión-Fuenlabrada poden marcar el futur del conjunt arlequinat. Necessita alguna ensopegada dels rivals directes per arribar viu a l’Anxo Carro en una última jornada que pot decidir-se a Galícia entre el Lugo-Sabadell i el Deportivo-Real Unión. Abans, però, caldrà veure com queda la classificació.

Les hipòtesis dels rivals directes que poden afavorir:

1 – Sestao River

Que no sumi més de dos punts. Average particular igualat i general perdut.

2 – Osasuna Pr.

Que no sumi més d’un punt. Average particular perdut.

3 – Fuenlabrada

Que no sumi més de dos punts. Average particular igualat i general perdut.

4 – Real Unión

Que no sumi més de tres punts. Average particular igualat i general perdut.

5 – Tarazona

Que no sumi cap punt més. Average particular igualat i general perdut.

Depèn d’ell mateix l’última jornada:

Si: el Sabadell guanya i Real Unión perd; o Fuenlabrada i Sestao perden.

Pot baixar virtualment:

Si: el Sabadell perd i R. Unión guanya, Sestao no perd i Cornellà no guanya; R. Unión empata i Cornellà no guanya

Amb l’empat:

Sempre tindria opcions, però molt reduïdes