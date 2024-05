El Japó s’enorgulleix de Sabadell: “Volem continuar enfortint el vincle”

La Cònsol del Japó, Akiko Shikata, és una de les figures institucionals presents aquests dies a Sabadell amb motiu de la tercera edició del Sakura Matsuri. L’esdeveniment serveix per reforçar els vincles entre la ciutat i el país nipó. Dues societats amb molts nexes a pesar de la distància.

Com viu l’arribada de la fira a Sabadell?

Fa dos mesos que soc aquí, a Barcelona, i estic molt contenta. Visitant molts Matsuris, festivals japonesos arreu.

Què espera de la tercera edició a la ciutat?

Em fa molta il·lusió. Sabadell és una ciutat molt acollidora de la cultura japonesa. Hem plantat junts arbres Sakura a Sabadell, per això la cita es diu així. És la tercera edició i crec que l’aposta de l’Ajuntament és molt forta. També els residents i visitants de la ciutat, que gaudeixen del delit d’una experiència relacionada amb la cultura japonesa.

Podem dir que Sabadell és una ciutat agermanada amb el Japó.

Sí! Per exemple, hi ha molts aficionats del manga, aquí i al Japó. Hi ha un manga molt important sobre el futbol, l’Ao Ashi. Encara no s’ha estrenat, però hi sortirà Sabadell. Em complau molt saber que a tots aquests ciutadans els agrada la cultura japonesa i que esperen aquesta entrega.

Cultura i esport han estat sempre molt vinculats amb el Japó a la nostra ciutat.

És un motiu d’orgull per a nosaltres. I també per a ells [els japonesos]. Estem pensant a connectar alguns equips de joves del Japó amb els equips de Sabadell per enfortir aquest vincle en el futur, que seria fantàstic.

Tornant a la fira, què és el que més l’ha sorprès de l’esdeveniment? Quin feedback ha rebut? Arriba al Japó?

El Sakura Matsuri no ha estat cobert pels mitjans japonesos, però aquesta tendència acollidora s’observa molt aquí. Per exemple, hi ha escoles [entre elles, a Sabadell] que han decidit oferir un curs de l’idioma japonès com a assignatura optativa. Aquestes notícies tenen una gran repercussió al Japó. Els complau molt veure-ho.

Serveix també per trencar certs estereotips i obrir les dues societats, enfortint el vincle.

Sí, sobretot el desconeixement. Molt aviat, Toyota Material Handing Espanya inaugurarà seu a Sabadell, probablement el mes que ve. És una notícia molt important per a nosaltres i per a la ciutat. Ens agrada molt veure aquesta presència japonesa a Sabadell.

Precisament en l’àmbit econòmic, podem dir que hi ha un teixit d’empreses nipones important? És atractiu Sabadell des de l’òptica japonesa?

Hi ha unes setanta empreses vinculades amb Japó a Sabadell. Encara no tenim una associació d’aquestes companyies, però, a la tardor, l’Ajuntament té previst organitzar una tribuna on aglutinar tot aquest col·lectiu que s’està teixint. Podem dir que va aflorant.

Pel que explica, les perspectives de futur són bones i es vol ampliar aquesta relació. Hi ha Sakura Matsuri per estona.

Totalment! Les relacions tenen una característica. L’Ajuntament fa una aposta molt forta i no només s’enfoca a la cultura, sinó també a l’àrea econòmica. Per això es vol atraure turistes, fer més projectes en matèria esportiva… És una visió més àmplia i transversal. Només l’Ajuntament pot desenvolupar-ho i és important.

Això manté el sentit de pertinença dels japonesos a Sabadell.

Ens fa feliços veure que els residents japonesos que viuen aquí estan feliços. Però també els emigrants que viuen allà ho estan. Tenir més coneixement sobre la nostra societat, la cultura, la manera de ser de les empreses japoneses. Ens enriqueix molt. En aquesta edició del Sakura també es reflecteix, amb noves propostes. Hi ha un stand del nostre Consolat, amb jocs per a nens. Una performance de Shamisen, un instrument musical tradicional. I un expert molt conegut en el món de la pintura Sumi-e… Tot això és esplèndid.

Molts municipis celebren el Matsuri a l’estil japonès. Per això podem aprendre mútuament d’experiències de com funciona a cada lloc.