Aquest dissabte a la tarda, el barri de Covadonga ha celebrat la festa de la primavera a la plaça de la Sardana, davant de Fira Sabadell. Grans i petits han gaudit amb la música i els espectacles i la xocolatada com a gran al·licient. El barri ha pogut celebrar una primera gran festa en un any on la Festa Major arribarà més tard de l’habitual. La cita gran pels veïns de Covadonga serà després de l’estiu, i no al juliol.

FOTOS: JUANMA PELÁEZ