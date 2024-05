L’OAR Gràcia cau davant el Carballal i es queda sense opcions d’ascens (25-33)

Tampoc ha pogut ser a la segona. L’OAR Gràcia tenia aquest dissabte l’oportunitat de segellar l’ascens a Divisió d’Honor Or després de la inesperada victòria del BM Montequinto Ciudad Dos Hermanas davant l’amfitrió Schär Colores Zaragoza (25-26). Havia de superar al Solimusic Events Carballal per fer-ho realitat, però el somni s’ha convertit en un malson.

Des del primer instant, el conjunt gallec s’ha mostrat més encertat en totes les facetes del joc, sobretot en la defensiva. Un 2-5 inicial ha marcat les diferències i, de fet, l’OAR ha anat a remolc tot el partit. Ha tingut moments de rauxa, responent a cada cop del Carballal, però només ha servit per acostar-se en el marcador (5-7, 6-8). Dos gols d’Eury Ruano donaven esperances i s’ha arribat al descans amb un desavantatge de dos gols (13-15).

Sense opció

A la represa, no hi ha hagut l’efecte remuntada que tantes vegades ha protagonitzat el conjunt de Carol Carmona. Aquesta vegada s’ha vist superat de manera clara per un rival molt sòlid i efectiu. La seva portera Xulia Pereira ha avortat diverses ocasions gracienques mentre Antia Seije es mostrava infal·lible a l’altra àrea (9 gols). El Carballal també ha sabut desactivar el tàndem Janna Sobrepera-Maria Monllor que tan bé havia funcionat el dia anterior. Aquesta vegada la pívto s’ha quedat en només un gol. La màxima realitzadora ha estat Irene Garcia amb 7 dianes.

Mai ha abaixat els braços l’OAR i ho ha intentat tot, però a partir del 20-26, ja s’ha vist que era missió impossible. Al final, una dolorosa derrota de vuit gols que deixen sense cap opció matemàtica (si s’atén el reglament que resol un possible triple empat a punts, factible encara, amb la diferència de gols entre els equips implicats) al conjunt sabadellenc que tancarà aquest diumenge (12 h) la fase amb un partit intranscendent contra el Schär Colores Zaragoza. Abans, Carballal i BM Montequinto (10 hores) es jugaran la primera plaça i l’ascens. L’equip gallec en té prou amb un empat per assolir l’objectiu.

