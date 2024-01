L’alcaldessa, Marta Farrés, demana al Govern de la Generalitat que permeti excepcions a Sabadell i a tots els municipis que compleixin amb el límit de consum d’aigua. El Govern municipal no es planteja talls ni abaixar la pressió de l’aigua, i es nega a tancar les piscines municipals descobertes, perquè les considera “refugis climàtics” per a les persones més vulnerables a l’estiu. Tot plegat a les portes d’entrar en emergència per sequera.

Segons les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua –de novembre de 2023– el consum d’aigua es troba en 161 litres per habitant i dia, un 5,2% menys que fa un any. Sabadell es manté, doncs, per sota del nou límit que marcarà el Govern de la Generalitat en fase d’emergència (200 litres), un escenari que afectarà en els propers dies, potser hores, tot el sistema Ter-Llobregat. Un consum d’aigua “responsable” que habilita fer “excepcions“, segons Farrés.

“Ja ho vam demostrar l’estiu passat: és possible reduir el consum i obrir les piscines municipals“, considera l’alcaldessa, que tornarà a fer la mateixa petició al Govern català de cara l’estiu. “Nosaltres hem fet els deures”, ha assenyalat, mentre ha deixat anar que la Generalitat no pot dir el mateix. Farrés també obre la porta a ampliar la mesura als centres esportius, com el Club Natació Sabadell, que també es veurà afectat per les mateixes restriccions.

Aquest dimarts ha tingut lloc la primera reunió del Comitè Operatiu de la Sequera, un grup de treball específic que compta amb representants de l’Ajuntament i del Grup Cassa, que conjuntament gestionen Aigües Sabadell. A banda de Farrés, hi han assistit el president de la companyia d’aigües, Enric Blasco, tinents d’alcaldessa i tècnics.

Caiguda en el consum d’aigua potable

El govern municipal destaca la reducció en el consum d’aigua potable en l’últim any (-34%), que atribueixen tant a la “conscienciació ciutadana” com a les mesures que s’han adoptat l’Ajuntament i el Grup Cassa. Segons les dades municipals, l’ús d’aigües regenerades i no potables per a nous usos ha permès gastar 500.000 m3 d’aigua potable menys l’any 2023. Per fer-se una idea, és l’equivalent a 200 piscines olímpiques com la del CNS a Can Llong.