L’Astralpool guanya el Mataró i es classifica per a la final de la Copa de la Reina

L’Astralpool s’ha classificat per a la final de la Copa de la Reina després de superar el CN Mataró (9-13) a Can Llong. Les de David Palma han agafat el ritme de creuer al darrer quart i mig i lluitaran per la seva dinovena copa demà davant el CN Sant Andreu a les 13:45 a la Finetwork Aquàtics.

En un inici golejador, Silvia Avegno ha inaugurat el marcador i Bea Ortiz ha respost immediatament amb l’empat. Repetint la fórmula, Rita Keszthelyi ha retornat l’avantatge i Van der Sloot ha igualat a l’atac posterior. S’ha calmat el ritme i l’encert i els pals s’han convertit en protagonistes als dos costats de la piscina. En una contra, però, de nou Keszthelyi ha posat per davant en el marcador a les de Dani Ballart. A l’última jugada del període, Maica Garcia ha aprofitat una exclusió per a regalar el gol a Maartje Keuning i deixar tot igualat.

Al segon quart, Bea ha donat el primer avantatge sabadellenc del partit. Ha reaccionat el Mataró que ha obert la primera escletxa del partit amb un parcial de 3-0. Cristina Nogué ha igualat i Keszthelyi ha transformat un penal. Entre els pals i Mariona Terré han mantingut l’avantatge maresmenc i en un llançament que se li ha esmunyit a Laura Ester, la mateixa Nogué ha posat el 6-4. Abans del descans, Paula Leitón ha culminat una gran jugada de Van der Sloot per reduir la diferència a un.

Punt d’inflexió i canvi de dinàmica

Amb el canvi de porteria, els nervis i la precipitació lògiques d’un partit així s’han començat a notar. La portera Mariona Terré ha posat el cadenat a la seva meta aturant tots els intents sabadellencs. Fins i tot un penal a Bea Ortiz. Però en un temps mort del Mataró ha arribat el punt d’inflexió. Dani Ballart ha volgut aprofitar una superioritat per posar-se de nou a dos, però ha aparegut Laura Ester. La barcelonina ha fet una gran parada a boca de canó i en la jugada posterior, Bea ha igualat de nou.

Ha estat l’inici d’un bon parcial. Judith Forca, per partida doble, ha posat per primera vegada el Club Natació amb dos gols d’avantatge al tram final del tercer quart. Primer aprofitant una bona contra conduïda per Sofia Giustini i, sobre la botzina, amb un golàs des de posició dos per a posar el 6-8 a falta dels darrers vuit minuts. Al quart definitiu, els dos equips han sortit nerviosos. Ha pogut anotar Forca amb un llançament que ha anat al pal i la resposta ha estat d’una altra esquerrana, però del Mataró. Simone Van de Kraats ha tornat a estrènyer el marcador i Anni Espar, en una superioritat ha igualat a 3′ pel final.

Ha tret el caràcter l’Astralpool i Bea Ortiz ha retornat l’avantatge després d’un temps mort de Palma. Maica Garcia ha posat el 8-10 després d’una gran passada de Forca i això ha obligat a Dani Ballart a anar amb tot als darrers dos minuts. Amb Mariona Terré com a jugadora, Anni Espar ha reduït distàncies, però la resposta sabadellenca ha estat immediata. Van der Sloot s’ha inventat una gran vaselina i, després d’una pèrdua de pilota a l’atac maresmenc, Forca ha sentenciat la semifinal i Van der Sloot l’ha arrodonit amb el 9-13.

FOTOS: LLUÍS FRANCO