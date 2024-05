Traslladaran els ànecs del parc de Catalunya

El futur dels ànecs que viuen al llac del parc de Catalunya ha provocat una allau de missatges de preocupació per part de la ciutadania de Sabadell. Molts veïns han traslladat -sobretot a través de les xarxes socials- la seva preocupació pel desenvolupament de les aus que estaven habituades a trobar aigua en l’indret.

Després de les notícies de les últimes hores, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha publicat un missatge institucional a través del seu perfil d’X on detalla que els ànecs que encara hi ha per la zona seran capturats i traslladats en refugis on els puguin cuidar de la millora manera.

Farrés ha remarcat que el buidatge del llac és fruit del “decret de sequera de la Generalitat, que ens obliga a fer-ho”. L’alcaldessa ha recordat que l’emplaçament disposa a sota d’aigua de mina que es podria aprofitar, sense afectar el consum. De moment, però, la Generalitat no ha contestat a la petició de l’Ajuntament de Sabadell.

#INFO 🦆❓Davant de tots els missatges i dubtes que m’heu traslladat sobre els ànecs del llac del Parc Catalunya, us vull traslladar que agraeixo la preocupació que heu mostrat i us vull explicar un resum de la situació. pic.twitter.com/nYyh2gjMLU — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) April 30, 2024

Sobre els ànecs, ha assegurat que la resposta respon als criteris tècnics dels experts. “Ens hem assessorat amb biòlegs i ornitòlegs. Una part important dels ànecs són salvatges, i ells sols es desplaçarien. Molts ja s’han traslladat. Els que no han marxat, s’haurà de fer una captura amb cura perquè no prenguin mal. L’objectiu serà traslladar-los a refugis pertinents on els puguin cuidar”, ha manifestat en un vídeo institucional, explicant que es tractava de l’última opció, perquè la captura pot generar estrès als animals.

Amb tot, Farrés ha agraït la sensibilitat mostrada com a ciutat i ha expressat la voluntat de recuperar l’esperit del parc de Catalunya. “Continuarem reclamant que ens deixin reomplir el llac, decretant-ho com a refugi climàtic. Volem recuperar el llac del parc com tots el coneixem”, tanca.

La decisió ha estat aplaudida per algunes entitats i grups animalistes de Sabadell, que feia dies que expressaven la necessitat urgent d’abordar la crisi dels ànecs a la ciutat. La qüestió, a més, arriba després que els operaris trobessin un ànec mort i un altre ferit al lloc, presumptament per l’atac d’un gos que s’està investigant a través de les càmeres de vigilància que hi ha a l’espai.