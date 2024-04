VÍDEO | L’enginy dels ànecs del parc de Catalunya per aprofitar la pluja

La sequera ha obligat a buidar el llac del parc de Catalunya, que s’estava assecant per la manca d’aigua. L’Ajuntament havia demanat a la Generalitat omplir-lo amb aigua regenerada, però la petició no va ser acceptada. Dilluns de la setmana passada, dia 22 d’abril, en el moment que el nivell de l’aigua era tan baix que impedia garantir-ne la circulació i la qualitat, es va començar a buidar.

Amb aquest procediment, els ànecs que hi viuen es van quedar sene aigua. Poc esperaven, potser, que al cap d’uns dies una pluja continuada tot el dilluns 29 d’abril els permetria trobar un racó on posar-se a remull, com ha sigut el cas d’aquests ànecs, que han trobat un emplaçament ideal en els escocells més pròxims al llac del parc de Catalunya. “Com que tenen el llac buit, s’han fet un llac privat en un arbre”, ha comentat en veure’ls un veí, Arnau.

 

Fins a les 17 h d’aquest dilluns, l’estació meteorològica del Meteocat al Parc Agrari havia registrat una precipitació de 61 litres per metre quadrat (mm/lm2) durant tot el dia.

Aquestes imatges s’han produït el mateix dia que s’ha sabut que l’Ajuntament està investigant la mort d’un ànec al parc de Catalunya presumptament atacat per un gos.