La Policia de Sabadell intensifica el control de patinets

La creixent presència de patinets elèctrics a la via pública han convertit aqeusts vehicles en un dels reptes més importants en matèria de seguretat a la ciutat. Ara, la Policia Municipal posarà en marxa a partir del dilluns una campanya de control de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) que estarà activa durant tota la setmana, fins al dia 26 de maig. L’objectiu és vetllar pel compliment de la normativa i pel bon ús d’aquest tipus de vehicles, com ara patinets i bicicletes.

Aquesta és una campanya coordinada amb el Servei Català de Trànsit. Els agents del cos sabadellenc tindran en compte diferents aspectes durant els controls, com les condicions de circulació o si s’han consumit alcohol o drogues, entre altres qüestions.

Què vigilaran?

Els VMP estan catalogats com a vehicles i, per tant, no poden circular per voreres i zones de vianants a excepció dels monopatins, patinets i aparells similars que rodin al pas de les persones.

També es considera infracció utilitzar dispositius de telefonia mòbil o circular de nit o amb poca visibilitat sense llum al vehicle ni roba o elements reflectants.

Els conductors de VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues i si donen positiu s’imposa la corresponent denúncia.