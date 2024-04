La situció del llac del Parc de Catalunya preocupa la ciutadania. Un dels punts més icònics de Sabadell ha experimentat els últims dies un canvi d’imatge impactant, dient adeu a l’aigua que omplia el lloc per culpa de les restriccions del pla de sequera impulsat per la Generalitat.

En les últimes hores, a les xarxes socials alguns usuaris havien advertit d’un incident entre animals a l’emplaçament, amb el presumpte atac d’un gos. Segons han confirmat fonts municipals, diumenge es va localitzar un ànec mort i un altre de ferit al llac, que podrien haver estat víctimes d’un gos o una bandada.

El consistori ha confirmat que s’estan revisant les càmeres de la zona per saber què ha passat i intentar localitzar el propietari del gos si és que realment ha estat un gos l’autor de l’atac.

Hores després de l’incident, ERC Sabadell ha fet una petició formal al Govern local per saber com es gestionarà la situació dels ànecs que continuen al parc malgrat que el llac ja es trobar buit.

🟡 Tant a la Junta de Govern Local com en aquesta petició formal, @Esquerra_ERC #Sabadell demanem al govern municipal com gestionarà els ànecs que no se’n van del parc Catalunya, i, també, quins especialistes en fauna ha consultat per al buidatge del llac.

🟨 #ElSabadellDeTothom pic.twitter.com/RA8ES3dUfB

— Esquerra Republicana Sabadell #ElSabadellDeTothom (@erc_sbd) April 29, 2024