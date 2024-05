El síndic de greuges posa l’accent en la convivència: “S’ha de poder actuar amb contundència”

El síndic de greuges de Sabadell posa l’accent en la convivència en la seva segona recomanació a l’Ajuntament de Sabadell. Josep Escartín considera que “s’ha d’actuar amb valentia i no cedir” davant d’algunes situacions d’incivisme i convivència. La recomanació s’inicia d’una problemàtica que van viure els veïns del Districte 2, però Escartín sosté que es pot aplicar a altres parts de la ciutat perquè “hi ha situacions que pertorben la convivència”. El síndic ha celebrat que l’Ajuntament hagi resolt una ocupació conflictiva a Ca n’Oriac, un cas que també ell va treballar.

Escartin assenyala alguna de les situacions que s’han trobat a Sabadell: carrers que fan servir de taller mecànic, crits a escales de veïns, àpats al mig del carrer, brutícia o cotxes mal aparcats que dificulten el pas de persones, entre d’altres… “L’Ajuntament fa tota la feina que pot, però he vist com viuen algunes persones a la ciutat i els problemes de civisme, s’han de poder abordar amb contundència”, exposa el síndic. Així, considera que s’ha d’aplicar l’ordenança de civisme sempre que sigui necessari. Una línia que comparteixen des de l’Ajuntament: “Afavorir la convivència a la ciutat és una línia fonamental en l’acció del govern”.

Què proposa? Implementar mesures per augmentar la seguretat, com ara més presència policial, millor il·luminació, i instal·lació de càmeres de seguretat són algunes de les recomanacions que ha fet. Uns elements molt alineats amb les propostes de l’Ajuntament. Però també posa l’accent en la necessitat de proporcionar recursos i suport social a les famílies que han necessitat ocupar, o implementar programes de prevenció de l’ocupació. Fonts municipals sostenen que es preveuen mesures com l’ampliació de la plantilla de Policia Municipal, més càmares a l’espai públic, l’increment de l’habitatge públic i el foment de la rehabilitació, a banda de programes educatius o esportius per afavorir la igualtat d’oportunitats i la cohesió.

Hem aprovat l’ordenança de civisme pero tambe estem prenent múltiples mesures com l’ampliacio de la plantilla de Policia Municipal, la ubicació de més càmares a l’espai públic, l’increment de l’habitatge public i el foment de la rehabilitació i nombrosos programes educatius o esportius, entre altres, per afavorir la igualtat d oportunitats i la cohesió. També fomentant la participació i la implicació ciutadana a través d’iniciatives com el projecte A Porta, comptant sempre amb les entitats i amb nombroses línies d’ajuts per a persones o families vulnerables. Hi estem treballant i continuarem impulsant noves mesures amb l’objectiu d’afavorir la convivència i que ningú quedi enrere.