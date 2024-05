Més d’una dotzena d’activitats per apropar l’arquitectura a la ciutadania

La delegació del Vallès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza diferents activitats per reivindicar la vessant cultural de l’arquitectura i apropar-la a la ciutadania aprofitant que, enguany, Sabadell és la Capital de la Cultura Catalana. Els actes programats es duran a terme al llarg de l’any, en diferents espais, i pretenen donar a conèixer “totes les cares de l’arquitectura i els professionals que la fan possible”, tal com explica el comissari de la celebració, l’arquitecte sabadellenc Francesc Camps.

Hi haurà conferències, tallers i exposicions englobades en el programa ‘Arquitectura en públic’ que permetran conèixer de primera mà què és aquesta disciplina i quins professionals la fan possible, amb una àmplia presència de sabadellencs del ram. Tal com explica Camps, l’objectiu és compartir l’interès per aquesta disciplina “sense que sigui una cosa elitista i hermètica, amb un llenguatge que no quedi allunyat de la ciutadania”.

El primer bloc d’activitats es durà a terme entre els mesos de maig i juny. 12 conferències sobre temes que tenen a veure amb l’arquitectura i el que és quotidià. El calendari previst és el següent:

21 de maig, de 18 h a 20 h a la Faràndula

Arquitectura i escena. La caixa escènica en Teatre i Retail com a estratègia arquitectònica. Miquel Àngel Julià i Pablo Soto.

Arquitectura i participació ciutadana. Reimaginant l’espai públic: Disseny participatiu i comunitari per transformar les ciutats. Marc Deu.

Arquitectura i experiència de l’espai. La realitat de l’arquitectura no es troba a l’edifici sinó en allò que l’edifici provoca en tu. Queralt Garriga.

28 de maig, de 18 h a 20 h a la Faràndula

Arquitectura i emergències. El canvi climàtic, o la pandèmia, fan reconsiderar la relació de la ciutat amb el risc i l’emergència. Roger Sauquet.

Arquitectura i cinemes. Atmosferes de l’espai. Isa Vega.

Arquitectura i poder. L’arquitecte del príncep: els vincles entre el poder i el professional de l’arquitectura, la ciutat i el país. Manel Larrosa.

4 de juny, de 18 h a 20 h al Teatre Principal

Arquitectura i sostenibilitat. Solucions Transformadores. Eulàlia Figuerola.

Arquitectura i planejament de la ciutat. Urbanisme a l’abast. Josep Milà i Jordi Vallhonrat.

Arquitectura i espais per a l’ensenyament. L’arquitectura com a oportunitat per aprendre. Mariona Genís.

11 de juny, de 18 h a 20 h al Teatre Principal

Arquitectura i llum. L’eina que pot virtuar o desvirtuar un projecte arquitectònic. Gisela Steiger i Miquel Àngel Julià.

Arquitectura i habitatge social. L’habitatge, des de la planificació urbanística, fins al moment d’habitar. Paula Martí Comas.

Arquitectura en públic. Les arquitectures i els públics. Francesc Camps.

Per Festa Major de Sabadell, el 7 de setembre, està previst que se celebri un dia vinculat a l’arquitectura amb activitats i tallers als ‘jardinets’ de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

El mes d’octubre se celebrarà el tercer bloc previst, en què es vol mostrar arquitectura singular de la ciutat per fer-la valdre, mitjançant visites i conferències que s’anunciaran més endavant.

Durant l’any, també es visitaran sis escoles en el marc del projecte ‘Arquitectura a les Aules‘, que són tallers que el COAC duu a terme en els centres educatius i que es basen en el fet que l’alumnat descobreixi, analitzi i actuï sobre el seu entorn amb la mirada posada en l’arquitectura per apropar la disciplina a infants i joves.

L’assistència a totes les activitats està oberta a tota la ciutadania i és gratuïta. L’organització de totes les activitats la lideren el COAC i l’Ajuntament de Sabadell, amb el suport de la Fundació Bosch i Cardellach i la col·laboració de l’associació d’arts escèniques Estrellats i l’ESDi.