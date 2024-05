Can Puiggener deu el seu nom a la masia que hi havia des del segle XIV, segons la documentació de l’Ajuntament. Fins al s. XVII es deia mas Canals, però quan el 1688 la va comprar el pagès sabadellenc Jaume Puiggener, va canviar de nom.

El 1909 es va tornar a produir un canvi de propietat, i va passar a mans de Jaume Gorina i Pujol. Va ser ell qui va reformar la masia i va fer construir la muralla que l’encerclava. Cal dir-ho en passat perquè tant la muralla com part de l’enllosat són les úniques restes que es conserven de la desapareguda masia de Can Puiggener. El 1942 l’advocat Enric Muns Palà va adquirir la finca i va començar a vendre terrenys per urbanitzar el barri. La masia es va esfondrar poc després que els últims masovers l’abandonessin, el 1959.

La tanca està protegida pel pla de protecció del patrimoni de Sabadell i es pot veure encara a la baixada de Can Puiggener, 121. La parcel·la on hi havia hagut la masia forma part del terreny del parc de la Clota, inaugurat el 2009. El parc uneix el barri amb el riu Ripoll i les diferents zones d’estada i esbarjo que hi ha.