La productivitat, a debat a Sabadell: “És el repte més important de l’economia”

Com d’important és la productivitat per a un país? En quin punt es troba Espanya, en comparació a altres països? En quins sectors hi ha una major productivitat? Aquestes i d’altres preguntes, al voltant de la productivitat i la qualitat del treball, s’han debatut aquest dimarts a l’Auditori de l’Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell, en una jornada organitzada pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) i l’Ajuntament de Sabadell.

La sessió ha comptat amb la conferència del president del Consell Econòmic i Social d’Espanya, Antón Costas, i amb la presentació de l’Informe Paper 8 del Pacte Industrial, Productivitat i qualitat del treball: reptes per a la prosperitat i el benestar a la Regió Metropolitana de Barcelona, a càrrec de l’economista i consultor en polítiques públiques i autor de l’informe presentat, Eduard Jiménez.

El tret de sortida a la jornada, que ha comptat amb un centenar de persones, entre els quals, representants del teixit empresarial i econòmic de la ciutat i de la comarca, ha anat a càrrec de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, qui ha recordat el passat industrial de Sabadell, alhora que ha refermat l’aposta de la ciutat “per continuar sent indústria, perquè parlar d’indústria és parlar d’ocupació generació de riquesa i és un element imprescindible que cal que estigui a les agendes”. Així mateix, Farrés ha destacat les potencialitats de Sabadell, des de l’Aeroport fins al riu Ripoll, passant pel Parc Taulí, recordant que “tenim un repte global, com són les polítiques industrials, unir esforços i entendre les ciutats no només des del seu terme municipal sinó com un cosmos, amb estratègies compartides”.

El president del Consell Econòmic i Social d’Espanya, Antón Costas, ha assenyalat que un dels 10 manaments de l’economia és que “a llarg termini, la prosperitat d’un país i el benestar dels seus ciutadans dependen exclusivament de la productivitat. La qüestió és encertar els camins per promoure-la i les formes per repartir bé els seus fruits”. Per al president del Consell Econòmic i Social d’Espanya, la qualitat de la gestió empresarial és “fonamental” per millorar la productivitat.

Per la seva part, Francesc Castellana, president del Consell Econòmic i Social de Catalunya, ha assegurat que “el repte més important de l’economia és millorar la productivitat”, tenint ben present “els canvis demogràfics que estem vivint, amb un envillemnt de la població, que é smolt positiu, però que contrasta amb la reducció de la natalitat, i el fenòmen de la immigració per matenir la població necessària per poder desenvolupar el creixement econòmic”.

TIC i serveis, a l’alça

A continuació, l’economista Eduard Jiménez ha compartit amb els presents algunes de les conclusions de l’informe esmentat anteriorment, que estudia la productivitat i la qualitat del treball en cinc sectors clau –quimicofarmacèutic, agroalimentari, metall mecànic, comerç i turisme, i TIC i serveis avançats–, de la RMB (Regió Metropolitana de Barcelona).

Entre les diverses conclusions, els sectors amb major creixement de la productivitat són les TIC i serveis avançats (18,5%) i el metallmecànic (5,7%). En el cas de la indústria metall mecànica també ha millorat la qualitat del treball, a causa de l’augment del nivell de formació dels ocupats i una reducció del pes del treball a temps parcial i a la temporalitat.

La jornada ha continuat amb un debat, moderat pel coordinador gerent del Pacte Industrial, Carles Ribera, i que ha comptat amb la presència de diversos agents socials: Salvador Guillermo, director d’Estudis i Economia de Foment del Treball; Moisès Bonal, director d’Estudis i anàlisi econòmica de Pimec; Liliana Reyes, responsable de Noves Realitat del Treball, Territori i Migracions de CCOO de Catalunya; i Omar Minguillón, secretari de la Regió Metropolitana de la UGT Catalunya.

La cloenda ha anat a càrrec del tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas, que ha recordat el paper de Sabadell, afegint que “és un exemple rellevant, ja que la nostra ciutat il·lustra d’una manera clara com la indústria ha estat un motor essencial per a la creació d’ocupació, per la integració social i pel desenvolupament econòmic i cultural”.