El Santander presenta una oferta per comprar el TSB, segons Reuters

El Banco Santander ha presentat una oferta vinculant per adquirir TSB, la filial britànica del Banc Sabadell, que valoraria l’entitat presidida per Josep Oliu en una quantitat superior als 2.300 milions de lliures, gairebé 2.700 milions d’euros al canvi actual, segons ha avançat l’agència Reuters.

El consell d’administració del Banc Sabadell es preveu reunir aquest dimarts previsiblement per analitzar l’oferta de compra. L’operació s’emmarca en l’opa del BBVA sobre l’entitat sabadellenca, que resta pendent de conèixer quin pas farà el banc presidit per Carlos Torres: continuar endavant, després de les condicions imposades pel Govern de l’Estat, que obliguen a mantenir l’estructura del Banc Sabadell de manera independent, com a mínim tres anys, o tirar la tovallola.

El Banc Sabadell va tancar el divendres el període per als possibles interessants presentessin les seves ofertes. A més del Santander, Barclays va ser l’altre banc que més interès havia mostrat en l’operació, si fins al dia d’avui no ha transcendit si finalment van presentar una proposta vinculant.

Si aquest dimarts 1 de juliol el consell aprovés la venda, podria convocar una junta extraordinària per d’aquí a 30 dies amb l’objectiu de rebre la llum verda dels accionistes i validar així la venda. Si finalment s’acaba concretant, i sempre que el BBVA mantingués el full de ruta, és possible que a principis d’agost hagi començat el període d’acceptació de l’opa, que s’espera que pugui començar en dues setmanes. La CNMV va calcular que una vegada tinguessin l’autorització de l’opa el follet de l’opa es podria autoritzar en quinze dies.

Per altra banda, el consell d’administració del BBVA també té previst reunir-se aquesta setmana per decidir si continua endavant amb l’oferta sobre el Banc Sabadell.