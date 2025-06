Moventis i BlaBlaCar renoven cinc anys més l'acord per les rutes entre Catalunya i França

La divisió especialitzada en mobilitat col·lectiva de passatgers, Moventis, de la companyia nascuda a Sabadell, Moventia, han renovat l'acord de col·laboració per als pròxims cinc anys (2025-2030) amb BlaBlaCar, consolidant això una aliança estratègica que ha permès des del 2014 operar rutes internacionals d'autobús entre Barcelona i diverses ciutats de França. Des de l'inici de la seva col·laboració, ambdues companyies han treballat conjuntament en la connexió per carretera entre Catalunya i ciutats com París, Marsella, Montpellier, Nimes, Lyon o Toulouse, entre altres.

Es tracta, a més, de la relació més longeva que manté BlaBlaCar amb un operador d'autobusos, reflex d'una col·laboració, sòlida, estable i de llarg recorregut. Amb aquesta renovació, ambdues companyies reforcen la seva aposta per una mobilitat transfronterera més eficient, sostenible i a l'abast de tots, connectant territoris i facilitant l'accés a trajectes internacionals per carretera. "La renovació d'aquest acord consolida una relació de confiança que ens ha permès créixer junts i oferir un servei de qualitat en la connexió internacional per carretera", afirma Enric Gimeno, gerent de Moventis Costa Brava.

Amb motiu d'aquesta fita, Moventis ha presentat també dos nous autocars de doble pis, que començaran a operar la ruta Barcelona-París a partir del pròxim 1 de juliol, oferint així una major capacitat i comoditat per als usuaris d'aquest servei internacional. "De cara als pròxims cinc anys continuarem apostant per una mobilitat sostenible, segura, moderna i confortable per a tots els usuaris".

Des de BlaBlaCar valoren molt positivament la renovació de l'aliança, destacant que "la col·laboració amb Moventis ha estat clau per a l'expansió i consolidació de la nostra xarxa d'autobusos internacionals a Catalunya. Aquests nous vehicles representen un pas més cap a una experiència de viatge més confortable per als nostres usuaris, i reforcen el compromís de la companyia amb la multimodalitat", defensa Aurelien Gandois, vicepresident de BlaBlaCar Bus.