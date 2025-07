Un nou programa municipal permetrà contractar 67 persones en atur

Un total de 67 persones en situació d’atur podran participar en una nova edició del Programa Treball i Formació, a partir de l’octubre. L’objectiu és millorar les seves oportunitats laborals mitjançant contractes de treball, formació i acompanyament personalitzat. La contractació permetrà desenvolupar tasques i serveis en benefici del conjunt de la ciutat. La Junta de Govern ha aprovat l’acceptació d’una subvenció de 2.203.638,26 euros, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que permetrà dur a terme aquesta iniciativa, centrada especialment en persones amb dificultats afegides per accedir al mercat laboral.

Els col·lectius beneficiaris són persones majors de 52 anys, persones en risc d’atur de llarga durada. El projecte dura 12 mesos, durant els quals els participants treballaran en projectes de ciutat alhora que rebran formació en habilitats socials i acompanyament individual pe reforçar les seves competències professionals i emocionals.

El tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Lluís Matas destaca que “aquest programa és molt més que una inserció laboral temporal. És una porta oberta a l’autonomia i a la reconstrucció de l’autoestima per a moltes persones que fa temps que no troben una oportunitat. El compromís de Sabadell és posar les persones al centre i oferir-los camins reals cap a un futur millor”.

Àmbits d’actuació i impacte a la ciutat

Les persones participants treballaran en diferents àmbits: construcció, pintura, fusteria, neteja d’equipaments, magatzem, instal·lacions, jardineria, suport digital, informació municipal, acompanyament a la gent gran i atenció a la ciutadania. Gràcies a la seva feina es desenvoluparan projectes d’interès públic, com ara la millora de la via pública, d’habitatges socials, equipaments municipals, mobiliari urbà i espais verds.

Com indicia el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, “invertir en ocupació no és només una qüestió econòmica, sinó de justícia social. Amb iniciatives com aquesta, Sabadell continua treballant per garantir que ningú quedi enrere, promovent una ocupació inclusiva i una ciutat més cohesionada”.