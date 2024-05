L’Observa 2024 s’instal·la quatre setmanes al Parc Catalunya

La tercera edició del festival Observa arrenca aquest dijous i continuarà instal·lat a l’amfiteatre del Parc Catalunya fins al 16 de juny. Seran quatre setmanes en què, segons l’organització, es preveu que hi passin 25.000 assistents, un 65% dels quals de fora de Sabadell.

La inauguració anirà a càrrec de la Nit de Musicals, una producció de teatre musical per a públic familiar creada per Albert González i Adrià Aguilera. En aquesta edició presentaran Summer nights, una adaptació de Grease.

Per altra banda, durant les quatre setmanes que dura el cicle hi haurà sis grans concerts més: 31FAm, Albert Pla, Stay Homas, Julieta, El Pot Petit i Sergio Dalma. Les entrades van des dels 16 fins als 40 euros.

Una novetat d’aquest any seran les sessions de comèdia. S’hi celebrarà el festival de la comèdia sabadellenc Parapariures i monòlegs de Marc Sarrats i Charlie Pee.

Hi haurà una festa Flaixbac amb la projecció prèvia de la final de la Champions femenina; una sessió de música electrònica de diumenge, la sessió de Technoflamenco, el MacroAplec remember 90’s i el Diferent Electronik Fest. Per altra banda, dins de l’Observa se celebrarà l’Urban fest, amb entrada gratuïta i les actuacions d’Alizze i Angie Corinne, la batalla de galls de Blon i Gander, la sessió de discjòquei Alar i la speaker Míriam Vinyals.

A l’entrada del recinte, abans de platea, com l’any passat hi haurà la zona de Village, amb un escenari que acollirà altres actuacions com les del Carlos i la Carla d’Eufòria, Ariox, Meritxell Neddermann, Belén Natalí, Okdw i Paula Valls.

El director de l’Observa, Jose Luis Castet, ha celebrat que el festival arribi a la tercera edició creixent sostingudament. “No és fàcil arribar fins aquí. Son molts mal de caps tot l’any, però hem trobat la fórmula”, ha apuntat en la presentació.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha recordat els orígens de l’esdeveniment, que compta amb finançament municipal. “Hi havia manca de música en viu en un entorn que no s’havia fet servir prou. Ens hem de felicitar conjuntament”. El regidor de cultura, Carles de la Rosa, també ha assenyalat que el Parc Catalunya s’hagi consolidat com un escenari a Sabadell.

Al seu torn, la regidora de Turisme, Katia Botta, s’hi ha referit com “un festival referent del país”, n’ha destacat el caràcter “segur, familiar i de qualitat” i ha valorat el retorn econòmic que suposa per a la ciutat.