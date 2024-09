Cinc coses que has de saber de la Festa Major 2024 a Sabadell

Del 6 al 9 de setembre, Sabadell es torna a vestir de gala per la Festa Major. La cita, però, arrenca ja dijous amb l’Animalada i el sopar a la plaça del Gas, avantsala de la celebració. Divendres, el pregó, a càrrec de la sabadellenca Mara Jiménez, servirà per donar el tret de sortida oficial a partir de les 21 hores a Sant Roc. L’agenda a la ciutat s’omple amb unes 300 activitats, que finalitzaran dilluns que ve amb el tradicional castell de focs des del parc de Catalunya.

1. El programa i les novetats

Les activitats ja començaran dijous, amb les cites prèvies. Divendres serà el pregó, que suposarà el tret de sortida a la celebració. La traca final arribarà, com sempre, el dilluns, a partir de les 22 hores, amb el castell de focs. Després, el concert d’Hotel Cochambre a l’Eix Macià tancarà la cita un any més.

Entre les novetats, el Seguici Festiu de cloenda de Festa Major inclourà un tram sense impacte sonor per a persones amb hipersensibilitat sensorial. La Fira d’atraccions també comptarà amb horari sense llums i sons. Una altra de les novetats seran els patis de contes sensorials a l’Arteneu.

2. Les ubicacions

La festa tindrà lloc en una quinzena de punts diferents: el principal canvi arriba a les barraques, que seran a l’aparcament dels FGC a Can Feu-Gràcia. L’Eix Macià continuarà sent l’epicentre dels grans concerts, tot i que també acollirà la Fira d’Atraccions i al Parc de Catalunya també s’hi duran a terme algunes activitats clàssiques. Un dels moments més esperats es viurà a la plaça de Sant Roc, on se celebraran propostes prèvies a l’arrencada, a més del pregó i l’espectacle inaugural.

Totes les activitats organitzades per l’Ajuntament seran accessibles per a persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). Hi haurà un espai reservat per a PMR a l’escenari de l’Eix Macià, com també a la plaça de Sant Roc i enguany, també, a la plaça del Vallès.

3. Transport públic i afectacions al trànsit

Durant la Festa Major, el transport públic es reforçarà amb línies especials d’autobús urbà nocturn gratuït i un servei nocturn fins a Barcelona i interurbà B1 i B2, N61, N64 i N65. A banda, la Generalitat de Catalunya posarà a disposició de la ciutadania un tren per hora i sentit de la línia S2 d’FGC.

Des del dilluns, espais com l’Eix Macià ja es troben talls al trànsit. Les afectacions arriben per la celebració dels actes i el muntatge de diferents escenaris. Això, alhora, comporta que algunes parades habituals de TUS quedin inhabilitades.

4. Quin temps farà?

La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya no permet ser gaire optimista pel que fa al temps. Tot fa pensar que els ruixats seran protagonistes durant la celebració. Això pot fer canviar ubicacions i horaris, per la qual cosa caldrà estar atents a les actualitzacions del Diari de Sabadell i els canals de comunicació de l’Ajuntament. El paraigua serà un dels convidats imprescindibles.

