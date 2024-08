Confirmada la ubicació de les barraques de Sabadell

Un comunicat del perfil de Barraques a Sabadell ha servit per confirmar l’aparcament dels FGC de Can Feu-Gràcia com a nova ubicació oficial per a les barraques de la Festa Major 2024.

Una negativa per part de les entitats encarregades a fer-ho en el carrer Emprius va obligar l’Ajuntament a buscar una altra localització, deixant de banda la proposta que havien fet els encarregats de la festa, el Pàrquing del Vapor Turull. Possibilitat rebutjada pel consistori.

Al final, però, s’ha arribat a un acord que, segons la Comissió de Festes Populars de Sabadell, s’origina en raons principalment econòmiques. Així ho expressen en el comunicat. “Les divuit entitats de cultura popular que organitzem les Barraques de Sabadell trobem insultant que l’Ajuntament de PSC i Junts s’hagi vist forçat a proposar un canvi d’emplaçament per raons fonamentalment econòmiques mentre es destinen 102.850 euros en dues hores de concert de Juan Magán, que és el que es destina a gairebé a un any de Festes Majors dels barris de la ciutat, a dos anys sencers d’activitats de lleure o a quatre anys de recursos per a les Associacions veinals”, lamenten.

Alhora, denuncien una falta de previsió en les negociacions i recorden una proposta de quatre ubicacions que rotarien entre elles. “Volem recordar al Govern municipal la proposta que vàrem presentar el 3 de març del 2024 on s’inclouen 4 ubicacions, un compromis de rotació durant 4 anys i que aposta per un model de cohesió veïnal i associatiu”.