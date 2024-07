Les barraques no tornaran al carrer d’Emprius. Així ho ha comunicat la Comissió de Festes Populars de Sabadell en un acte a la plaça de les Dones del Tèxtil aquest dissabte. La Comissió ha denunciat “les traves que està posant l’Ajuntament” i lamenta que “gairebé a la meitat del mes de juliol encara no estigui definit l’espai” per dur a terme les seves activitats de la Festa Major de la ciutat.

Des de l’organització han manifestat el malestar i la complicació per entaular conversa amb el consistori que, asseguren, “atorga espais i posa restriccions de forma arbitrària”. La Comissió també ha reiterat el seu rebuig a la ubicació que ocupen des del 2016, a l’Eix Macià, i han deixat palès que enguany no tornaran al lloc. “Aquell espai representa un model de festa massificada, insegura i que únicament serveix per fer una promoció absurda del consum d’alcohol i on només brillen les activitats nocturnes”, asseveren.

Sobre la nova ubicació, defensen que han proposat a l’Ajuntament un model de barraques amb un espai rotatiu per “poder acostar les festes populars a tots els barris i perquè sabem que les veïnes no volen tenir-les al costat de casa cada any”. L’opció del carrer Emprius (a davant del Campus de la UAB), que semblava la més probable, l’han descartat per falta de garanties de ser un espai adequat per a la celebració de les seves activitats. “Nosaltres acceptàvem Emprius sempre que l’Ajuntament posés de la seva part per solucionar les problemàtiques del lloc a nivell logístic. Al final, és un lloc públic i, per tant, són ells els responsables que les condicions siguin les necessàries”.

Entre els espais proposats des de l’organització i descartats per l’Ajuntament, es troben la plaça Pompeu Fabra o la del Treball, entre d’altres. El perquè de l’endarreriment en les negociacions que van començar al gener i que denuncien des de la Comissió, segons ells, és que “no volen que marxem de l’Eix Macià, però s’ho hauran de menjar amb patates”. La CFPS ha finalitzat la roda de premsa afirmant que “si no ens volen incloure dins la capital de la cultura, serem la capital de la ruptura”.