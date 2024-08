Com serà la traca final de la Festa Major 2024?

Com és tradició, el tancament de la Festa Major de Sabadell estarà marcat pel castell de focs. Amb 250 quilos de pólvora i una durada prevista de més de 15 minuts, el castell de pirotècnia s’alçarà des del parc de Catalunya dilluns, 9 de setembre, a les 22 hores perquè sigui ben visible des de diferents punts de la ciutat.

Després de l’espectacle pirotècnic serà el torn del ball i la gresca amb l’orquestra Hotel Cochambre. Fundat l’any 2000, el grup va néixer amb un repertori basat en els grans èxits d’artistes i bandes musicals principalment espanyoles. El 2005 l’orquestra va rebre el premi com a millor grup de ball per part de l’Associació de representants i mànagers de Catalunya. El seu concert ja ha esdevingut un clàssic per tancar la Festa Major.

Més espectacles de foc

Els espectacles de foc són una part important de la festa tradicional a Catalunya i les cercaviles “infernals” de la Festa Major són activitats amb molta participació i seguiment. És per això que l’Ajuntament de Sabadell recomana la població seguir uns consells i indicacions a tenir en compte per gaudir de forma segura de qualsevol de les tres cercaviles amb foc i exhibició de salves de pólvora que formen part del programa festiu.

Consells per al veïnat i comerciants

És important retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.

Es recomana abaixar els portals metàl·lics, o les persianes dels edificis que en disposin, i protegir els vidres de les finestres, les portes i l’aparador amb cartons gruixuts. També s’aconsella enrotllar els tendals exteriors dels habitatges i locals i recollir la roba dels estenedors i dels balcons (elements com banderes, etc.).

No llançar aigua als participants ni als espectadors del correfoc.

Amb la pirotècnia les alarmes poden saltar, cal tenir-ho en compte.

Cal retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors, organitzadors i participants del correfoc (testos, taules, cadires, etc.).

Recomanacions per a les persones que hi participen

Portar roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs, barret amb ales que cobreixi tot el cap, mocador de cotó que cobreixi el clatell, calçat adequat (esportiu, de ..) i protecció per als ulls.

Obeir sempre les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat i seguir en tot moment les indicacions de les colles.

Cal respectar les figures de foc, els portadors i els músics, així com adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar-los el pas ni fer-los caure.

No portar productes pirotècnics particulars.

No encendre foc ni fumar a prop de les bosses que continguin material pirotècnic.

D’altra banda, en les cercaviles de trabucaires hi ha salves de pólvora. S’adverteix a les persones amb problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, que adoptin mesures de precaució en els actes en els quals participin els trabucaires.

Aquestes mesures de seguretat estan incloses en els consells d’autoprotecció de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i pel Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria i se’n deriva la ITC18 del Ministeri d’Indústria. I són obligatòries.