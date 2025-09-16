Emancipació Jove: el préstec que et dona l'impuls per aconseguir el teu primer pis

Fer el pas d’independitzar-se i comprar un primer pis sempre ha estat sinònim d’il·lusió, però avui dia també és un repte majúscul. Els preus de l’habitatge i la necessitat de tenir una entrada estalviada fan que molts joves acabin ajornant indefinidament aquest projecte vital. Davant d’aquesta realitat, la Generalitat ha creat una mesura pionera: el Préstec Emancipació, pensat per obrir portes i convertir el somni d’emancipar-se en un objectiu factible.
No parlem d’una subvenció, sinó d’un préstec amb condicions molt avantatjoses, gestionat per l’Institut Català de Finances (ICF). L’objectiu és clar: eliminar l’obstacle més gran —l’entrada inicial— i facilitar que els joves entre 18 i 35 anys puguin fer el salt cap a la propietat del seu primer habitatge. És un instrument financer que combina responsabilitat i oportunitat: els diners es retornen, però amb un calendari i unes condicions que realment posen les coses fàcils.
Què és exactament el Préstec Emancipació?
A grans trets, és un préstec que cobreix fins al 20% de l’entrada del primer pis. Això vol dir que, si la compra requereix aportar una part inicial que habitualment suposa un mur per a molts joves, la Generalitat assumeix aquest tram, sempre fins a un màxim de 50.000 euros i a un 0% d'interès. El resultat és que es pot accedir a la propietat sense haver acumulat durant anys uns estalvis que, per les condicions actuals del mercat laboral i immobiliari, sovint són inabastables.
Però aquest préstec va més enllà d’un suport econòmic puntual. L’habitatge adquirit passa a ser protegit de manera permanent, fet que garanteix que el seu preu i ús es mantinguin dins d’uns paràmetres assequibles. És una manera de garantir que el que avui és una oportunitat individual es tradueixi també en un benefici col·lectiu i durador per a la societat.
Qui hi pot accedir i quines condicions té?
El Préstec Emancipació està destinat a joves d’entre 18 i 35 anys que vulguin adquirir el seu primer habitatge per viure-hi de forma habitual i permanent. No es tracta d’una fórmula per invertir o especular, sinó d’una mesura per ajudar a consolidar projectes vitals i arrelar els joves al territori.
Un dels punts més destacats és la manera com es retorna. No cal començar a pagar el préstec fins que no s’ha acabat la hipoteca amb el banc, i un cop arribi aquest moment, es fa sense interessos. Això ofereix una tranquil·litat enorme: primer et concentres en pagar la teva hipoteca i, només quan ja estiguis lliure d’aquesta càrrega, afrontes el retorn del préstec de la Generalitat.
Una aliança entre administració i banca
Aquest instrument financer no camina sol. El seu funcionament està pensat per encaixar amb una hipoteca d’un banc col·laborador, de manera que els dos elements —hipoteca i préstec— es complementen i cobreixen conjuntament el 100% de la compra. És una fórmula innovadora que mostra com el sector públic i el privat poden sumar esforços per respondre a una necessitat social tan urgent com l’accés dels joves a l’habitatge.
Aquesta col·laboració és clau perquè ofereix un procés de finançament global i assumible. No només s’eliminen els entrebancs inicials, sinó que també es crea un marc de seguretat i confiança per al comprador, que veu com les dues parts treballen coordinadament per fer possible el seu projecte.
Els bancs amb els quals s'ha signat el conveni del Préstec Emancipació són:
- Arquia Banca
- Banc Sabadell
- Banc Santander
- BBVA
- Bankinter
- CaixaBank
- Caixa d'Enginyers
- Caixa Guissona
- Imagin
- Laboral Kutxa
Els avantatges: un per un
El primer és evident: entrada assegurada gràcies a la cobertura del 20% del valor de l’habitatge. El segon, igual d’important: retorn sense interessos i ajornat fins que la hipoteca estigui completament liquidada. I el tercer, de gran transcendència: habitatge protegit de forma permanent, que garanteix no només l’accessibilitat d’avui sinó també la sostenibilitat social de demà.
Aquests tres elements fan del Préstec Emancipació una mesura única. No només obre portes individuals, sinó que també contribueix a configurar un mercat immobiliari més just i equilibrat, amb habitatges que mantenen un valor assequible a llarg termini. És, alhora, una solució immediata i una inversió en el futur col·lectiu.
Una oportunitat per començar un projecte de vida
L’Emancipació Jove no és només un préstec: és un punt de partida. Significa poder imaginar i construir una vida independent sense que l’entrada del pis sigui una barrera insalvable. Significa també confiar que, darrere d’aquest pas personal, hi ha un compromís institucional i social que vol garantir l’accés a l’habitatge per a tota una generació.
En definitiva, aquest préstec és la traducció en fets d’una idea senzilla però poderosa: que l’emancipació no hauria de ser un privilegi, sinó una possibilitat real. I que, amb el suport adequat, el moment de girar la clau del teu primer pis pot deixar de ser un somni llunyà per convertir-se en una realitat propera i assolible.