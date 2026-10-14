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Bombers de Sabadell es bolquen en la recerca del menor desaparegut a Granollers durant el temporal

Sabadell

El jove va desaparèixer la matinada del 4 d'octubre, coincidint amb l'episodi d'aiguats

  • Efectius de Bombers al centre de comandament que s'ha muntat a Granollers
  • Dispositiu de recerca del menor desaparegut a Granolles -
Publicat el 14 d’octubre de 2026 a les 12:02

Els Bombers mantenen actiu l'operatiu a Granollers per trobar el menor de 12 anys que va desaparèixer la matinada del 4 d'octubre, coincidint amb l'episodi d'aiguats. El cos destina 25 dotacions terrestres amb Unitat de Drons, GRAE subaquàtic i de muntanya, el Grup Caní de Recerca GRCR, unitats del GRAF i Equips de Prevenció Activa Forestal EPAF, que sumen un total de 52 persones. Entre els efectius desplegats, hi ha bombers del parc de Sabadell, tal com confirmen fonts del cos.

En els darrers dies, les tasques s'han centrat en tot el tram del riu Besòs fins a aproximadament Sant Fost de Campsentelles, amb batudes per aigua i per terra a banda i banda del riu i amb l'ús de gossos de recerca. A més, conjuntament amb Mossos, per segon dia consecutiu es va revisar dimarts l'entorn del Palau d'Esports de Granollers, on se'l va veure per darrer cop.

Protecció Civil va desactivar el mateix dimarts al matí l'alerta del Pla d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat). La millora generalitzada de la situació meteorològica, la finalització dels avisos de seguiment hidrològic i la disminució progressiva de les incidències permeten donar per normalitzada la situació. Pel que fa al subministrament elèctric, Endesa ha informat que han quedat resoltes totes les incidències relacionades amb l'episodi de pluges de la setmana passada. Des del 6 d'octubre i fins a la finalització de l'episodi, el 112 va rebre 945 trucades associades a 742 incidents.

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