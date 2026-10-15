El centre de Sabadell es vesteix de gala amb la festa major del Safareig

L’Associació de Veïns del Safareig es vesteix de gala, malgrat la previsió de pluges. La plaça Dones del Tèxtil havia de ser l’escenari, aquest dissabte 17 i diumenge 18 d’octubre, d’un cap de setmana d’activitats per a tots els públics, amb tallers, música, propostes gastronòmiques i actes tradicionals per escalfar motors abans de la Festa Major. Però les previsions de pluja han fet que l'entitat traslladi part de les activitats al Safareig de la Font Nova, seu de l'associació. La jornada de dissabte arrencarà amb activitats des de primera hora. A les 10 h, hi haurà un taller de ioga a càrrec d’Inspira’m, seguit, a les 11 h, d’un taller de balls de saló amb Ballsalona. Al migdia, a les 12 h, començarà el concurs de paelles.
La programació continuarà a la tarda amb un taller de joc de la botifarra i la final del torneig de Festa Major, a les 16 h. Una hora més tard, a les 17 h, els més petits podran participar en els tallers infantils organitzats amb AFI Enric Casassas, l’Esplai La Ganyota, l’Esplai Xivarri i Smatsa. A les 18 h, hi haurà xocolatada i contacontes. La música prendrà protagonisme al vespre. A les 20 h, les havaneres de Nova Olla Barreja, acompanyades de cremat de rom, donaran pas al sopar de Festa Major, previst per a les 21 h i organitzat amb Rostisseria 4focs. El preu és de 12 euros per als socis i de 15 euros per als no socis, amb reserva prèvia fins al 12 d’octubre.
Diumenge, els actes començaran a les 12.30 h, quan Rah Mon Roma oferirà una animació infantil i, a les 13.30 h, una traca posarà el punt final a la festa. Tot seguit, els participants podran gaudir de la gran festa del confeti. Més enllà de la programació principal, durant tot el cap de setmana també hi haurà una fira multisectorial a la plaça de l’Àngel, de 9 a 21 h, i inflables al pàrquing de les Dones del Tèxtil, en el mateix horari.