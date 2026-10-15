La Gala Solidària de Sabadell torna a unir música i dansa en benefici de Mans Unides i Càritas

La música, el cant i la dansa tornaran a pujar a l’escenari del Teatre La Faràndula de Sabadell el pròxim diumenge 25 d’octubre, a les 18 h, amb motiu de la 18a Gala Solidària. Organitzada conjuntament per Mans Unides Sabadell i Càritas Sabadell, la cita destinarà els fons recaptats als projectes socials i solidaris que impulsen totes dues entitats. La gala reunirà diverses propostes artístiques de la ciutat i de l’entorn, amb la participació de solistes de la Fundació Òpera a Catalunya, els cors Ohana i Staccato de l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Sabadell, l’Orquestra de Cambra de Sabadell, la Bella Quirze Band, Marta Tricuera, l’Escola de Dansa Mònica Escribà, el Mag Albert Llorens i el Teatre Sant Vicenç. La presentació anirà a càrrec de Raquel García.
Una part de la recaptació es destinarà al projecte de Mans Unides per millorar l’accés a l’educació i promoure l’empoderament de les dones al barri de Sam Sam, a la comunitat de Pikine, al Senegal. La iniciativa preveu la construcció d’una planta amb dues aules de primària, una sala polivalent, una sala per al professorat i serveis sanitaris, amb un pressupost de 60.000 euros. Segons l’entitat, el projecte beneficiarà 340 alumnes de primària, 14 docents i treballadors, i 200 dones del barri. L’actuació s’emmarca en l’objectiu de desenvolupament sostenible dedicat a garantir una educació de qualitat, i en la defensa dels drets humans.
L’altra part dels fons donarà suport a la tasca del Centre Sara de Càritas, que des de fa més de 30 anys acull persones amb VIH i altres dificultats socioeconòmiques. Amb l’acompanyament d’un equip tècnic multidisciplinari i de persones voluntàries, el centre ofereix suport en les gestions quotidianes i facilita eines perquè els residents puguin desenvolupar-se en la societat amb el màxim grau d’autonomia possible. Les entrades es poden reservar presencialment al Teatre Principal i a través del web de Sabadell Cultura. També se’n podran reservar una hora abans de l’inici de la gala a les taquilles de La Faràndula.
Des de l'entitat apunten que, les persones que no puguin assistir-hi però vulguin col·laborar poden fer donatius amb el concepte Gala Solidària. Per a Mans Unides, el compte és ES24 0081 0900 8100 0105 7509 i el codi Bizum és 02417. En el cas de Càritas, les aportacions es poden fer al compte ES93 0081 0900 8800 0378 9481.