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FOTOS | Un incendi en una benzinera de Sabadell obliga a aturar el servei i evacuar-la

Sabadell

L'incident no ha comportat afectacions personals i ha acabat en un ensurt

  • Incendi en una gasolinera de Sabadell -
Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 13:03

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dijous al matí en una benzinera de Sabadell després de rebre l'avís per l'aparició d'unes flames al sostre de l'establiment. Els fets han tingut lloc minuts abans de les 11:30, a la carretera de Molins de Rei, quan dos operaris es trobaven fent tasques de reparació a la part superior de la gasolinera i s'hi ha declarat un petit incendi. Segons fonts del cos de rescat, quatre dotacions s'han activat per treballar en l'incident, que ha resultat ser una acumulació de fulles que s'han encès. 

Quan els efectius han arribat, els treballadors ja havien intentat extingir les flames amb els extintors com a mesura preventiva. Davant del succés, la benzinera ha estat evacuada i s'ha tallat el subministrament durant una estona per evitar qualsevol possible incidència. Poc després de l'avís, les flames s'han pogut erradicar sense més afectacions. El Sistema d'Emergències Mèdiques i la Policia Municipal de Sabadell han treballat en el punt dels fets, encara que no s'han hagut de lamentar ferits. 

Fotos de David Chao

  • Incendi en una gasolinera de Sabadell
  • Incendi en una gasolinera de Sabadell
  • Incendi en una gasolinera de Sabadell
  • Incendi en una gasolinera de Sabadell
  • Incendi en una gasolinera de Sabadell
  • Incendi en una gasolinera de Sabadell
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