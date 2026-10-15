Sabadell estrena un market vintage amb més de 3.000 peces de roba a partir de 9 euros

La roba que ja ha tingut una primera vida pot tornar a omplir armaris. Amb aquesta idea, Cipo i la Fundació Formació i Treball estrenaran aquest cap de setmana el primer
Market Vintage ecosocial de Sabadell, una proposta que reunirà unes 3.000 peces de roba vintage de segona mà al Casal Popular El Tallaret, a la Creu Alta. Del 16 al 18 d’octubre, el públic hi trobarà peces vintage dels anys 80, 90 i 2000, marques conegudes i bàsics de qualitat, amb preus a partir dels nou euros. La iniciativa combinarà la venda amb activitats vinculades a la moda sostenible i el reciclatge tèxtil, i es clourà diumenge amb un vermut musical.
L’oferta inclourà pantalons, samarretes i faldilles a 9 euros; vestits a 12; texans Levi’s i d’altres marques a 14; jerseis i dessuadores a 19, i jaquetes a 24 euros. També hi haurà jaquetes de pell o de pèl per 49 euros. "Volem demostrar que donar una segona vida a la roba no significa renunciar a l’estil ni a la qualitat", assenyala Xavier Puig, codirector general de la Fundació Formació i Treball. "Darrere de cada peça que torna a circular hi ha recursos que aprofitem millor, residus que evitem i oportunitats que podem generar per a les persones", afegeix.
El mercat també vol acostar a la ciutadania la feina que hi ha darrere del circuit de reutilització tèxtil. Cipo s’encarrega de la recollida i d’una primera classificació de la roba, que després trasllada a Formació i Treball perquè en continuï el procés de selecció i preparació per a la reutilització. La col·laboració entre les dues entitats es va reforçar el 2024, amb l’arribada de Formació i Treball a Sabadell i la posada en marxa d’una nau especialitzada en el cicle de la roba de segona mà.
Treballadors de Formació i Treball en el procés de selecció i preparació de roba
JUANMA PELÁEZ
El 2025, Cipo va recollir gairebé 90 tones de roba a través dels seus projectes de gestió de residus. En aquest procés hi participen nou persones del servei, que també treballen amb altres materials, com ara càpsules de cafè, oli usat o aparells electrònics. L’activitat permet generar oportunitats laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual i adaptar les tasques a les capacitats i necessitats de cadascuna. "No es tracta només de crear ocupació, sinó de generar oportunitats laborals que s’adaptin a les persones i que els permetin desenvolupar-se professionalment i guanyar autonomia", explica Jordi Garcia, gerent de Cipo. En el cas de la roba, afegeix, "poden veure el resultat de la seva feina i entendre l’impacte que té allò que fan".
Cipo s’encarrega de la recollida i d’una primera classificació de la roba, que després trasllada a Formació i Treball
JUANMA PELÁEZ
La iniciativa també vol posar el focus en la quantitat de roba que es descarta i en el potencial de la reutilització. Segons les dades facilitades per Formació i Treball, a l’
Estat espanyol només un 12% del residu tèxtil arriba als contenidors de roba, exposen Maria Cañedo, responsable del departament retail de Formació i Treball, i Alexandra González, responsable de comunicació i sensibilització. L’entitat gestiona aproximadament la meitat d’aquest volum a través de Moda re-, la seva xarxa de projectes de reutilització. A la planta de Sabadell arriben uns 30 milions de quilos anuals, segons les xifres aportades per l’organització.
Els recursos que generi la iniciativa contribuiran als projectes de Cipo i de la Fundació Formació i Treball, dues entitats que treballen per afavorir la inclusió social i generar oportunitats laborals. La proposta es podrà visitar al Casal Popular El Tallaret, a la carretera de Prats de Lluçanès, 42, durant tot el cap de setmana.
Cipo s’encarrega de la recollida i d’una primera classificació de la roba, que després trasllada a Formació i Treball
JUANMA PELÁEZ