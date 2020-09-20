OBITUARI

Obituari de Sabadell del 21 de setembre de 2020

El cementiri, el passat 1 de novembre / VICTÒRIA ROVIRA

VIRTUDES CARMONA CHICA

Sala de Cerimònies Sabadell 21/09/202 11:30

RAMON PRIETO MARCOS

Sala de Cerimònies Sabadell 21/09/202 15:45

ANGELES ATENZA MUÑOZ

Sala de Cerimònies Sabadell 21/09/202 15:00

RAMONA PALLÈS CAZORLA

Sant Fèlix Sabadell 21/09/202 10:00

RAFAEL GALA SANZ

Sala de Cerimònies Sabadell 20/09/202 12:15

MARIA LUZ BEN SAID BEN RANANA

Sense Cerimònia 21/09/202 9:00

JAIME BOTINES BACARDIT

Església Sant Pere SANT PERE SAL 21/09/202 12:00

DOLORES GÓMEZ CUEVAS

Sala de Cerimònies Sabadell 21/09/202 9:15

ANTONIO GARCÍA LORITE

Sala de Cerimònies Sabadell 20/09/202 10:45

ANGEL LÓPEZ EXPÓSITO

Sala de Cerimònies Sabadell 20/09/202 11:30

ALFONSO TORRES OLIVER

Sala de Cerimònies Sabadell 20/09/202 13:00

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