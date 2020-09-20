Obituari de Sabadell del 21 de setembre de 2020

VIRTUDES CARMONA CHICA
Sala de Cerimònies Sabadell 21/09/202 11:30
RAMON PRIETO MARCOS
Sala de Cerimònies Sabadell 21/09/202 15:45
ANGELES ATENZA MUÑOZ
Sala de Cerimònies Sabadell 21/09/202 15:00
RAMONA PALLÈS CAZORLA
Sant Fèlix Sabadell 21/09/202 10:00
RAFAEL GALA SANZ
Sala de Cerimònies Sabadell 20/09/202 12:15
MARIA LUZ BEN SAID BEN RANANA
Sense Cerimònia 21/09/202 9:00
JAIME BOTINES BACARDIT
Església Sant Pere SANT PERE SAL 21/09/202 12:00
DOLORES GÓMEZ CUEVAS
Sala de Cerimònies Sabadell 21/09/202 9:15
ANTONIO GARCÍA LORITE
Sala de Cerimònies Sabadell 20/09/202 10:45
ANGEL LÓPEZ EXPÓSITO
Sala de Cerimònies Sabadell 20/09/202 11:30
ALFONSO TORRES OLIVER
Sala de Cerimònies Sabadell 20/09/202 13:00