Josep Maria Benaul i Berenguer, 26 de març del 1951 - 28 de setembre del 2020

[Per Núria Aymerich i Rocavert, Secretària General del Gremi de Fabricants de Sabadell]

Escriure aquestes ratlles no és fàcil perquè són, -d’alguna manera-, el comiat al benvolgut Josep Maria Benaul. Tot ha estat molt ràpid, de la seva plenitud al seu adeu. Un trajecte final que ha portat amb gran dignitat en línia a com va ser la seva vida i amb la seva manera de ser i de fer.

En Josep Maria Benaul formarà part per sempre de la història de la nostra ciutat i del nostre país. I també, entre tantes altres institucions que en faran reconeixement, forma part del Gremi de Fabricants. Moltes iniciatives i col·laboracions ho testimonien. Ha estat un gran historiador de Sabadell i un gran coneixedor de la indústria tèxtil, i per descomptat del fons de l’arxiu històric del Gremi, que consultava per als seus treballs de recerca i investigació. A ben segur la persona que l’ha conegut millor. Sentia passió per la història industrial llanera i va elevar-la a nivell de coneixement universitari. Quan venia es sentia còmode cercant i consultant la documentació que en algunes ocasions ell mateix havia ajudat a catalogar i ordenar. A vegades, localitzava informació que desconeixia que formaven part del fons documental i era feliç amb la troballa.

Com a bon sabadellenc i bon historiador no tan sols coneixia la història conjuntural de la ciutat, sinó que també coneixia les relacions parentals dels actors de la nostra història.

Va ser el director i també un dels autors del llibre del Gremi: El Gremi de fabricants de Sabadell 1559-2009. Organització empresarial i ciutat industrial. Per fer-lo es va instal·lar al despatx de l’arxiu i ell mateix realitzava la cerca física dels documents. Va fer una feina documental ingent: expedients, fotografies, caràtules de documents d’antigues fàbriques, etc.

L’any passat el Gremi de Fabricants li va atorgar el Premi Floc de Llana 2018 com personalitat rellevant de la ciutat. Premi més que merescut que va rebre amb agraïment i emoció.

En Josep Maria ha estat un home bo, treballador i savi. Ha estat un exemple de rigor en el coneixement, de coherència, de valentia per defensar les seves idees i el seu criteri, de generositat, de compromís social i cultural, de voluntat de servei amb les entitats i la ciutat, de respecte per les persones i per la història. Un professor excel·lent, didàctic, exigent i format.

A nivell personal em quedo amb molts aprenentatges i records d’ell. No puc evitar recordar que fa pocs mesos em va regalar una classe magistral d’història. L’escoltava i sentia que aquelles explicacions, amb el seu to i la seva energia, eren un dels regals que un dia et fa la vida i que queden gravats per sempre al cor.

Pels qui l’hem conegut i l’ hem tractat el Josep Maria serà sempre amb nosaltres. És ja part de la nostra història, de la ciutat de Sabadell i del Gremi de Fabricants. El seu llegat perdurà per sempre.

