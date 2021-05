Sabadell és oficialment Capital de la Cultura Catalana: "Marcarà un abans i un després"

"Des d'avui, Sabadell pot utilitzar la denominació de Capital de la Cultura Catalana". Ja és oficial, tal com ha expressat el president de l'associació promotora, Xavier Tudela, juntament amb l'alcaldessa, Marta Farrés, acompanyats de representants sabadellencs del sector. L'acte de signatura d'adhesió ciutadana al projecte, al Teatre Principal, ha oficialitzat el compromís de la ciutat per representar la cultura catalana l'any 2024.

La candidatura de Sabadell "ha estat una de les millors de la història de la Capital de la Cultura Catalana", ha volgut deixar clar Tudela, mostrant admiració. Aquest és un dels motius pels quals el mes de març es va fer pública que s'havia triat la ciutat per al 2024. Però també n'ha volgut recalcar dos més: "la massiva adhesió ciutadana" i "el convenciment que Sabadell representarà molt bé durant el 2024 la cultura catalana internacionalment".

El president de l'associació Capital de la Cultura Catalana ha remarcat que la fita "marcarà un abans i un després" i que "l'èxit de Sabadell serà l'èxit de Catalunya". També ha reconegut que va ser Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell, qui abans que s'obrís el període d'inscripcions de candidatura, s'hi va interessar.

"No ens trauran els ulls de sobre"

L'alcaldessa ha posat a sobre la taula l'impuls que pot empènyer la ciutat: "Serà el moment d'ensenyar que Sabadell som una ciutat amb caràcter, activa, cohesionada i capdavantera. I que ha arribat el moment d'exercir de capital del coneixement i de la creació". En aquest sentit, Farrés ha defensat que no només s'atraurà públic, sinó també promotors, investigadors i creadors.

Segons ha apuntat, la ciutat podria atraure un 25% més de visitants durant l'any, la qual cosa ha apuntat que generaria un gran impacte econòmic el 2024 i els anys següents. "Després d'ensenyar-nos al món, ningú no ens traurà els ulls de sobre".

Hi ha més de tres-centes entitats a Sabadell relacionades amb el món de la cultura, tal com ha recordat l'alcaldessa, que els ha atribuït iniciatives, talent i esforç. Encara que no hi han pogut ser totes a l'acte, s'han projectat dos vídeos on sí que han participat diferents agents sabadellencs del sector.

Plantada de l'oposició

L'oposició, a excepció de Junts per Sabadell, no ha assistit a l'acte. ERC, la Crida i Ciutadans han tornat a plantar el Govern en un acte relacionat amb la Capital de la Cultura Catalana. L'acusen de no haver gestionat de forma oberta i transparent la candidatura i el projecte amb la resta de grups municipals ni amb entitats de la ciutat.

Un dels passos necessaris per formalitzar la candidatura va ser que el ple municipal l'aprovés. Així va ser el mes d'octubre, quan es va decidir que el procés es gestionaria de forma consensuada entre partits polítics. Ara bé, tots tres grups han retirat el seu suport a la gestió del Govern perquè consideren que no ha complert amb el seu compromís.

Publicitat