ERC planta el Govern "per fer un ús partidista" de la Capital de la Cultura Catalana

ERC ha anunciat que no assistirà a la signatura de l’acord d’adhesió a la Capital de la Cultura Catalana 2024. El consens polític amb què arrencava la candidatura de la ciutat està a hores d'ara totalment trencat, amb acusacions dels republicans dirigides al PSC i Junts de fer-ne "un ús partidista". Denuncien, a més, que el govern municipal "no hagi fet cap acció", "ni cap gest polític en els últims sis mesos", per refer l'entesa entre grups municipals.

En aquest sentit, el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, carrega contra "la manca de cintura política de l’alcaldessa per recompondre aquesta entesa política trencada" i ho considera una ocasió perduda per la ciutat: "Es tracta d’un esdeveniment, d’una oportunitat de ciutat, que promourà la cultura de Sabadell als Països Catalans, no pas d’una plataforma de promoció personal ni partidista".

El portaveu republicà ha recordat que en el ple municipal del mes d'octubre els grups municipals van consensuar que "els únics protagonistes de l'efemèride siguin les entitats i creadors de la ciutat", als quals creu que s'ha perjudicat. Aquest acord, considera ERC, no s'ha respectat: "La cultura sabadellenca no s'ho mereix".

