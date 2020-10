El ple fa pinya per a ser Capital de la Cultura Catalana 2024

No hi ha hagut sorpresa i el ple de Sabadell ha fet pinya per presentar de manera ferma la candidatura per a ser Capital de la Cultura Catalana 2024. Totes les formacions polítiques han mostrat el seu suport a la proposta ja acordada dilluns en Junta de Portaveus perquè la ciutat opti a acollir aquest nomenament, prenent el relleu a Lloret de Mar, que ho serà al 2023.

La votació s'ha dut a terme amb una trista coincidència, i és que amb el teló de fons de la projecció cultural de la ciutat, la majoria de grups han manifestat el seu condol per la pèrdua de dos tòtems de l'àmbit com ho són el fins ara director de la Fundació Bosch i Cardellach, Josep Maria Benaúl, i el pintor Alfons Borrell.

Després de la lectura del manifest, els portaveus han disposat de dos minuts per exposar el plantejament de cada formació, on la tinenta d'alcalde Marta Morell ha expressat que des de Podem és "una satisfacció" la unitat expressada pel ple: "Som conscients que l'horitzó 2030 no es pot construir sense que la cultura sigui un dels nostres trets característics com a ciutat", ha apuntat.

Des de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró ha destacat el fet que la cultura és definitòria d'una ciutat en el procés del seu creixement. "Tenim l'oportunitat de projectar la ciutat tot l'any 2024, però no només ens hem de creure aquesta fita, cal posar la ciutat davant del mirall entre 2021 i 2023, ens venen mesos intensos de feina per a preparar un projecte atractiu que s'elabori des de l'expertesa", ha expressat.

El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha considerat com una oportunitat per buscar un revulsiu. "Hi ha una certa dinàmica en certs sectors de la ciutat, avui aquest procés és una bona notícia, però serà una millor notícia que es faci un projecte molt atractiu, i encara una de millor que Sabadell acabi senti la seu l'any 2024", ha dit.

Per part de la Crida per Sabadell, la portaveu Nani Valero ha considerat que aquest ha de ser un punt de partida que actuï com un estímul de ciutat: "En cas de ser la seu escollida, cal entomar-ho amb rigor i participació àmplia amb un impuls al pla de dinamització cultural", ha asseverat, considerant que cal que hi hagi "un reconeixement de territori i llengua comuna i una gestió econòmica transparent".

Des d'ERC, el portaveu Gabriel Fernàndez ha recordat que era una proposta que ja duien al programa electoral, i que si bé Sabadell ja actua de vegades com a capital cultural comarcal, ara fa falta fer un pas més. "Fem-ho amb orgull de ciutat, amb sabadellenquisme, deixant de banda les nostres diferències ideològiques", ha dit.

Finalment, des del PSC, el portaveu del grup municipal, Pol Gibert, ha esperat que es pugui defensar el projecte des de l'expertesa. L'alcaldessa, Marta Farrés, ha reblat: "Ens sumem des de l'Alcaldia a les ganes de sacsejar un dels àmbits que arrel de la Covid ha estat altament castigat com ho és el de la cultura, donant un impuls", afegint el desig perquè accions d'aquest tipus serveixin per homenatjar la memòria d'aquells que ens han deixat com Benaul o Borrell.

