Mor Josep Maria Benaul, director de la Fundació Bosch i Cardellach

L'historiador sabadellenc Josep Maria Benaul i Berenguer ha mort aquest dilluns a l'edat de 69 anys, víctima d'una malaltia. Des de maig del 2019 dirigia la Fundació Bosch i Cardellach, havia dirigit l'Arxiu Històric de Sabadell i havia sigut professor d'història moderna i contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i d'història econòmica de la Universitat de Barcelona (UB).

Fins als darrers dies va estar treballant en la biografia del sabadellenc Andreu Castells, de qui es considera deixeble. El treball queda ara obert i a disposició d'altres historiadors perquè el puguin acabar, apunten fonts coneixedores.

El mateix Benaul havia deixat preparat un missatge de comiat, a mode d'esquela, que ha fet arribar al seu entorn:

"Josep Maria Benaul i Berenguer

Sabadell, 26 de març de 1951 – 28 setembre de 2020

S’ha tancat el cercle. L’hauria volgut una mica més ample. Només amb l’amor i els afectes rebuts immerescudament de familiars i amics de l’ànima considero que he viscut. Si la Carme va ser la teva roca, tu, Amaya, has estat el meu fonament. A la terra, on ara vaig, no em podré endur records, que segurament haurien esdevingut meravellosos i divertits adobs. En canvi, qualsevol dia, portat per l’airet, algun inqualificable fragment de memòria s’aturarà en el brot d’un ametller, en la cullera d’una tassa de cafè, damunt un llibre… Durant un temps seré bocins de vida en boca d’altres portats atzarosament per aquests airets coneguts. Després, prou”.

Com a condol per la defunció de l'historiador se celebrarà un acte ciutadà, del qual s'informarà amb temps.

