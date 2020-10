Sabadell vol presentar la millor candidatura per ser Capital de la Cultura Catalana 2024

La ciutat de Sabadell posa fil a l'agulla per optar a ser Capital de la Cultura Catalana 2024, com va avançar dissabte el Diari de Sabadell. Aquest dimarts, el ple municipal del mes d'octubre abordarà la proposta, que ha de comptar amb el suport dels 27 regidors del consistori per a poder dedicar un any sencer als esdeveniments vinculats a les arts i rellançar, així, la cultura de la ciutat i potenciar la marca Sabadell arreu de Catalunya.

Aquest dilluns, la Junta de Portaveus ha aprovat una declaració conjunta per refermar l'aposta inicial de les formacions polítiques, preludi d'elevar-ho al ple. "La possibilitat d’esdevenir Capital de la Cultura Catalana representa una oportunitat per a promocionar la cultura plural i diversa de Sabadell, d’ampliació i enfortiment dels referents culturals, així com per a donar a conèixer el valuós patrimoni cultural, artístic i històric, potenciar el rol de capitalitat de Sabadell al Vallès i al territori i, alhora, esdevenir un element catalitzador d’altres recursos que reforcin l’atractiu turístic i projectin la ciutat", destaca el text de la declaració rubricada per totes les forces en la Junta de Portaveus d'aquest dilluns.

"Presentar Sabadell com a candidata a Capital de la Cultura Catalana suposa una oportunitat per debatre i definir, des d’un comitè expert, plural i consensuat amb el Ple de l’Ajuntament, com es projectarà la ciutat, garantint la coparticipació del sector (agents culturals i entitats), i grups municipals de la ciutat durant tot el procés", segueix el text. Per aquest motiu, es planteja elevar la petició a l’Associació Capital de la Cultura Catalana per ser ciutat amfitriona l'any 2024.

"Sabadell té unes fortaleses molt importants en l'àmbit cultural, i ara ens trobem en la fase de dir que ens hi volem presentar com a candidatura", assenyala el primer tinent d'alcalde, Pol Gibert, just després de la Junta de Portaveus. Ara per ara, només hi ha una altra localitat que hagi manifestat la seva voluntat per a competir amb Sabadell, Calella, per la qual cosa es planteja presentar la millor candidatura possible, al marge de qui pugui ser el o els competidors.

"Tenim temps per a redactar el projecte i impulsar-los amb els partits polítics i amb les entitats de la ciutat, és un projecte engrescador", afegeix Gibert. Un cop s'hagi aprovat al ple, caldrà treballar en la redacció del projecte perquè es pugui presentar com a molt tard al llarg del mes de gener.

No serà fins a finals de la primavera de 2021 quan es coneixerà el veredicte. En el supòsit que Sabadell sigui escollida, succeirà a Lloret de Mar, la capital cultural del 2023.

