Sant Cugat, la població catalana de més de 50.000 habitants on es recicla més

Sant Cugat del Vallès és el municipi de més de 50.000 habitants amb la taxa més alta de reciclatges de tota l’àrea metropolitana de Barcelona i de Catalunya, per davant de Girona (51,77%) i Manresa (46,73%) i ja més per sobre de ciutats de la comarca com Sabadell (38,07%) Terrassa (42,17% ), Cerdanyola (40,83%) o Rubí (39,95%).

Taxa de reciclatge del 51%

L’any 2020, la ciutat vallesana va assolir una taxa de reciclatge del 51,96%, segons les dades publicades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). De fet, cada santcugatenc va generar 450,97 quilos de residus dels quals es van reciclar 234,34. La taxa del 51,96% aconseguida per Sant Cugat també situa la ciutat per sobre de l’objectiu del Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 de la Generalitat. A més, assoleix l’objectiu de reciclatge de la Unió Europea fixat en el 50% dels residus generats.

Sant Cugat millora les dades registrades l’any 2018 quan es va assolir un índex de recollida selectiva del 48,08%. Així mateix, la recollida de vidre ha augmentat un 31,16%, la de paper un 20,27%, l’autocompostatge un 12,3% i, finalment, la fracció orgànica ha millorat en un 8,18%.

De cara a la segona meitat del mandat es té previst un nou sistema de recollida de residus. El projecte es presentarà durant la tardor.

