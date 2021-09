Dàmaris Gelabert i Sabadell: l’embrió d’una carrera d’èxit

L’idil·li de Dàmaris Gelabert amb els concerts va començar a Sabadell. Era l’any 2015 i ella sola es va plantar a la plaça del Gas per participar en el Petit Embassa’t. El gran nombre d’assistents, petits i grans, la van agafar per sorpresa.

Aleshores, els seus videoclips començaven a triomfar a les xarxes socials i les seves cançons sonaven amb força en escoles de tot Catalunya. “A Sabadell vaig decidir que havia de muntar la meva banda. Hi vaig anar amb el meu iPad i cantava en directe, però veient la plaça plena em vaig adonar que no podia anar així i em vaig dir: ‘Fem-ho bé’”. Va tornar a casa i amb l’Àlex, la seva parella i company d’empresa, van posar fil a l’agulla per autoproduir-se cançons i videoclips.

A hores d’ara, aquesta pedagoga, musicoterapeuta, autora i cantant té 2,08 milions de subscriptors a YouTube i cançons, com Els dies de la setmana, amb 221 milions de reproduccions. Defensa aquest format perquè “la música i les cançons tenen les característiques perfectes per aprendre: passar-ho bé, ho fas amb els altres i és com un joc”. Al concert portarà temes nous com Mou el cos i Bye bye monstre, del musical de Dagoll Dagom.

Dàmaris Gelabert

Diumenge, 5 de setembre, a les 12 h i a les 18 h a la Font de Can Rull. Carrer de Tàcit, 1, Sabadell. Entrades disponibles a partir del 3 de setembre al web https://sabadellactivitats.koobin.cat/.

