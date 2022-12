Sobre el Vapor Fàbrica de Cal Buxó

[Per Ramon Buxó Llorens, lector]

Sr. director del Diari de Sabadell. Benvolgut senyor. He vist amb satisfacció i agraïment la fotografia i l’escrit que vostès publiquen a la contraportada del seu diari de dijous 15 de desembre, referida al centenari i oblidat Vapor Fàbrica de Cal Buxó. Respecte a aquesta fotografia i aquest text, voldria fer uns aclariments. La raó social de la fàbrica en els seus últims anys era Buxó SA Tints, aparells i acabats, per la qual cosa no es dedicava exclusivament a tints, sinó que també tenia aparells i acabats de peces. Comentant la fotografia, podem observar un mur, al llarg del riu, que va ser construït posteriorment a la riuada del 1962.

Seguint la línia d’aquest mur hi havia una nau que va ser totalment destruïda per la riuada i, per tant, es va perdre una tercera part de la fàbrica. També es poden observar unes bastides que estan situades davant una nau de nova construcció, que va substituir l’anterior, que va ser destruïda. Pel que fa al fundador, el meu besavi, Josep Buxó Mariné, voldria recordar que va ser alcalde de la nostra ciutat durant els anys 1895-1897. Agraint-li per endavant la publicació d’aquest escrit. S’acomiada afectuosament.