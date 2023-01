12 cites a l’Imperial per a romàntics del cinema

Romàntics de la gran pantalla, us esperen una dotzena de cites a l’Imperial. El Cineclub Sabadell ha presentat la programació per al primer trimestre de 2023, una combinació equilibrada de clàssics, descobriments internacionals i films de qualitat que l’associació considera que no han tingut el ressò merescut i que ara volen reivindicar. Totes les pel·lícules en versió original, és clar.

“Si no és al Cineclub, aquestes pel·lícules no es podrien veure”, reivindica Esteve Badia, membre de la Junta i autor de films amateurs. Per afinar la programació, l’entitat va fer una enquesta entre la norantena de socis i les seves preferències han anat a missa. Però tothom hi és convidat, de dijous a les 20.30h i a les 22h. Especialment els joves: els menors de 30 anys només paguen 3 euros per entrada.

En el calaix de descobriments, el Cineclub Sabadell ens fa viatjar per Mongòlia, amb Formatge de cabra i te amb sal (2020), la història d’una família nòmada tradicional de l’estepa que veu amenaçada la seva pacífica rutina per la invasió d’empreses mineres internacionals. O per Islàndia, a través de Lamb (2021), el relat d’una parella sense fills a qui descobrir un misteriós nadó a la seva granja els canviarà la vida. I la programació fa parada també a la Xina, de la mà de Llarg viatge cap a la nit (2018), una tornada cap a la ciutat natal per retrobar un amor del passat.

I tres regals per als amants del cinema francès: Pierrot le fou (1965), de Jean-Luc Godard, una fugida de dos enamorats d’una perillosa banda de gàngsters; Arthur Rambo (2021), premiada al Festival de Sant Sebastià, que tracta del llast que suposa per a un jove escriptor haver publicat missatges d’odi a les xarxes socials en el passat; o Les Olympiades (2021), una relació triangular d’atracció i amistat entre joves.

El primer clàssic no es farà esperar. Per estrenar temporada, Body and Soul (1947), sobre l’afany per triomfar en la boxa. Després, caldrà esperar fins al març per a My Darling Clementine (1946), de John Ford, “una obra mestra en tots els sentits”, ressalta Badia.

“Tothom en surt content. Hi ha persones que l’han vist set o vuit vegades!”. Els romàntics de debò no en tenen prou amb una única cita.