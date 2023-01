La gespa de la Nova Creu Alta: el maldecap de difícil solució per al CE Sabadell

Solucionar el problema que arrossega el Centre d’Esports Sabadell amb la gespa de la Nova Creu Alta tindria un cost al voltant del mig milió d’euros. Una operació, la del canvi de drenatge, instal·lat ara farà vint-i-tres anys, impossible d’assumir ara com ara per al Centre d’Esports Sabadell, que mira d’utilitzar tots els recursos al seu abast per cuidar una gespa molt malmesa en zones concretes del camp: “El problema de base són els diners. El primer any, de la instal·lació de la nova gespa, no es va notar tant, però el terreny s’ha anat compactant i tenim el mig del camp podrit, amb molta humitat”, explica Albert Ramos, director d’operacions del club arlequinat.

Per pal·liar aquesta situació, sabent que la solució que talla de soca-arrel els problemes no es pot dur a terme, el club està realitzant xemeneies de forma periòdica –se n’han realitzat a 1.000 m², dels 8.000 del terreny de joc–, un procediment que consisteix a fer forats de ventilació a la gespa per reduir la humitat: “Els encarregats del manteniment, i nosaltres, el club, som els primers interessants en què això millori, però a curt termini no es veuran progressos en els llocs més conflictius”, lamenta, Ramos, mentre afegeix que “els coloms també són un problema, quan es mengen les llavors. La manta tèrmica ha funcionat, però la prova és Sant Oleguer: s’hi treballa menys i presenta un aspecte molt millor per una qüestió del drenatge”, apunta. Pròximament, i abans que s’acabi la temporada, el club comptarà amb unitats d’il·luminació artificial per a la gespa, que ajudaran a complementar les accions que es realitzen amb les mantes tèrmiques

L’estiu del 2020, el moment clau

Amb l’ascens aconseguit en el play-off de Marbella, la maquinària per adequar la Nova Creu Alta als requisits de la Lliga de Futbol Professional es va activar a correcuita. Aleshores, ja s’hi van abocar prop de mig milió d’euros entre l’Ajuntament de Sabadell (330.000 euros) i el Centre d’Esports Sabadell (160.000 euros), per canviar, entre altres actuacions, la gespa. Però i perquè aleshores no es va canviar el drenatge? Per diners i per temps. El Sabadell potser hauria pogut fer la inversió, però aquesta operació impactava directament en la massa salarial per a la confecció de la plantilla, reduint el múscul econòmic per encarar les finestres del mercat de fitxatges. I no menys important, pel temps: en una temporada sense Covid-19 no hi hauria hagut cap problema. Només canviant la gespa, el CE Sabadell ja va haver de demanar posposar dues jornades l’estrena a la Nova Creu Alta.