Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arribem al dimarts amb l’actualitat farcida de notícies rellevants en les últimes hores a Sabadell. El món econòmic torna a estar en la primera plana informativa. Ho repassem tot.

El consell d’administració del Banc Sabadell ha rebutjat aquest dilluns la proposta de fusió per absorció que li va presentar el BBVA el passat 30 d’abril. El Banc presidit per Josep Oliu detalla que “la proposta infravalora significativament el projecte de Banc Sabadell i les seves perspectives de creixement com entitat independent”.

El camí per aconseguir una plaça fixa en un centre educatiu públic esdevé un repte similar a la preparació d’un corredor per acabar la seva primera marató. Una cursa de fons que en alguns casos s’eternitza, despertant la sensació entre els docents que es tracta d’un procés massa subjectiu i arbitrari. Percepció que també s’estén entre bona part d’aquells que ja han creuat la meta.

Veïns dels entorns del CAP Sud de Campoamor denuncien que pràcticament cada nit des de fa dos anys es reuneixen un grup d’entre cinc i vint individus que generen aldarulls i vandalisme. “Només queden dos arbres a Concha Espina, s’ho han endut tot. Han destrossat papereres, bancs… això no pot continuar així”.

La Carlota Segalà remena entre els seus calaixos i treu un munt de fotografies en blanc i negre, rebuts que daten del 1931, retalls de premsa, dietaris i documents oficials de Foment de l’horticultura. I és que els 155 anys d’història han deixat tot un llegat que traspassa les fronteres de l’àmbit familiar: és un clar testimoni de tot una època i el desenvolupament econòmic i urbanístic de Sabadell.

El Centre d’Esports ha lamentat i condemnat a través d’un missatge a les xarxes socials l’incident que va tenir lloc el passat dissabte en un partit de futbol base, en què un grup de pares van acabar a cops de puny. La baralla es va produir en un encontre entre el Prebenjamí S8 ‘B’ del CE Sabadell i el Prebenjamí S8 ‘B’ de l’Escuela de Fútbol Base Ripollet al Complex Esportiu Municipal d’Olímpia.