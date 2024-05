El Banc Sabadell rebutja la proposta de fusió amb el BBVA

El consell d’administració del Banc Sabadell ha rebutjat aquest dilluns la proposta de fusió per absorció que li va presentar el BBVA el passat 30 d’abril.

En una nota, el Banc presidit per Josep Oliu detalla que “la proposta infravalora significativament el projecte de Banc Sabadell i les seves perspectives de creixement com entitat independent”. Alhora, afegeix que “el Consell confia plenament en l’estratègia de creixement de Banc Sabadell i en els seus objectius financers, i és de l’opinió que l’estratègia de Banc Sabadell com entitat financera generarà un major valor per als seus accionistes”.

Finalment, el Banc, i en relació amb l’oferta que oferia pagar una prima del 30% sobre el preu que tenia les accions abans que saltés la notícia sobre la seva oferta (al voltant de 2,10 euros per acció), l’entitat explica que “la caiguda significativa i la volatilitat del preu de l’acció de BBVA en els darrers dies genera una incertesa addicional sobre el valor de la proposta”.

La capitalització actual del Sabadell és d’uns 10.255 milions d’euros, i aquest dilluns manté els números verds a la borsa. El BBVA té una capitalització d’uns 57.500 milions.

