Un conductor sense carnet va protagonitzar una fugida fent cas omís a les indicacions d’aturada de la Policia Municipal de Sabadell. En aquest moment es va iniciar una persecució que va tenir lloc fora del nucli urbà, en uns fets que van succeir la mitjanit de dilluns, quan passaven pocs minuts de les dotze.

Segons ha informat el cos, la patrulla va ordenar que s’aturés el cotxe quan circulava pel polígon industrial de Can Roqueta, a l’avinguda Can Bordoll. El conductor, de 29 anys, no va fer cas i aleshores es va iniciar la cursa, fins que a l’altura de la carretera de Mollet -B-140-, a la sortida de la zona industrial, se li va perdre la pista.

Tot i així, durant el seguiment van aconseguir identificar la persona que anava al volant. Es tracta de la parella del titular de l’automòbil. Malgrat la fugida, el van denunciar com a presumpte autor d’un delicte per conducció temerària i per conduir un vehicle a motor sense haver obtingut mai el carnet de conduir.