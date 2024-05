La nit més curta de l’any serà la més llarga

Juntament amb el seu millor amic, va començar 7 anys enrere gravant, editant i publicant curtmetratges i sketchs amb una simple tauleta digital fins a crear una vuitantena de peces audiovisuals. El sabadellenc Alejandro Moreno va anar agafant pràctica fins a obtenir la beca màxima al talent per estudiar a la prestigiosa ESCAC. No ha deixat d’escriure i produir curtmetratges, com el que es troba desenvolupant actualment com a Treball de Final de Grau, Larga Noche.

El curtmetratge és un drama i thriller psicològic protagonitzat per la Rosario, una anciana que pateix alzheimer i que, durant una nit convulsa de Sant Joan, surt de casa a buscar el seu fill amb qui ha perdut la relació. La nit més curta de l’any serà ben llarga.

La por i la culpa marquen Larga Noche, que, contràriament al que pot semblar d’entrada, vol oferir “un punt de vista diferent de la malaltia, que serveix com un possible punt d’inflexió per a la reconciliació en la relació conflictiva entre una mare i el seu fill”, apunta Moreno, director i guionista del projecte que ha disposat d’un equip ple de sabadellencs: Tania Mateo, directora de màrqueting i disseny, a més d’auxiliar de producció; Maiara Molina, directora de producció; Quim Gramaje, cap de vestuari; i Aldara Álvarez, directora d’art. De fet, ha estat rodat íntegrament a Sabadell. S’hi distingeixen escenaris com la plaça de la Fuensanta, el Taulí i les pistes de Sant Julià.

Larga Noche té l’objectiu de visibilitzar l’alzheimer i, especialment, “connectar amb aquelles persones que tenen una relació pròxima amb la malaltia”.

Campanya de finançament

Per dur a terme el projecte, Alejandro Moreno ha tirat endavant una campanya de micromecenatge. Tot i que l’ESCAC proporciona part del material de càmeres, il·luminació i so, així com una petita dotació econòmica, el projecte és ambiciós i necessita un impuls més per finançar despeses de lloguer de material, producció, efectes visuals, vestuari, maquillatge i distribució, concretament a festivals de cinema. La intenció és arribar als 4.000 euros, una xifra que tenen a tocar.

Projectes d’Alejandro Moreno

Al llarg de la seva carrera, Alejandro Moreno ha escrit i dirigit curtmetratges popular com Fuera de Juego, que va aconseguir més de 266.000 visualitzacions a Youtube narrant la història del José, un capità d’un equip de futbol a qui li “caldrà deixar enrere el seu orgull per entendre qui és realment”.

A l’espera de ser distribuït, hi ha també Insomnia, de la productora d’Amr Waked, Great Year Productions, sobre la Sara, una biòloga narcolèptica que investiga un agent biològic que no deixa dormir la societat.

Un altre exemple de la feina del sabadellenc és H, un thriller psicològic sobre un periodista local que destapa un cas d’abusos sexuals que va succeir a la seva escola i que va afectar de manera directa el seu millor amic, 30 anys enrere. En part rodat a la redacció del Diari de Terrassa, aquest curtmetratge és a punt de començar un procés de distribució a festivals.