Arran Sabadell ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials en què es pot veure com un grup d’activistes cremen fotos del president del Govern, Pere Aragonès, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el líder del PSC, Salvador Illa, i l’alcaldable republicà a la ciutat, Gabriel Fernàndez, com a acte de rebuig al Quart Cinturó.

“Patronal, socialistes i Esquerra, asfalteu-vos les piscines privades i trinxeu-vos els xalets, però treieu les vostres mans de la comarca. Defensem els nostres barris, defensem la nostra ciutat, defensem el rodal!”, han publicat al perfil de Twitter.

👊🏽 Patronal, @socialistes_cat i @Esquerra_ERC: asfalteu-vos les piscines privades i trinxeu-vos els xalets, però treieu les vostres mans de la comarca. Defensem els nostres barris, defensem la nostra ciutat, defensem el rodal! 💥💥💥 Aquest diumenge a SBD, #AturemEl4tCinturó pic.twitter.com/InnzjwBzNj — Arran Sabadell (@ArranSbd) February 22, 2023

Aquest pròxim diumenge 26 de febrer hi ha convocada a Sabadell una manifestació per pressionar al Govern i el PSC per a què no avancin en la construcció d’aquesta infraestructura. La plataforma Campanya contra el Quart Cinturó es mostra escèptic amb la viabilitat del pacte a què van arribar la setmana passada ERC i els socialistes, on hi ha el compromís per signar un acord que permeti fer l’estudi informatiu de l’obra i pagar la construcció.